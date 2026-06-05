El director general de Ceprede prevé que España crecerá más que la UE, pese a los conflictos internacionales

Julián Pérez (2º izda.), junto a José María Bellido (centro) y el resto de autoridades asistentes a la clausura de la la 90 Junta Semestral de Predicción Económica de Ceprede, celebrada en Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del Centro de Predicciones Económicas (Ceprede), Julián Pérez, ha asegurado este viernes que, "a pesar de todo lo que está sonando de la guerra", a nivel internacional, "en principio la economía española va a seguir creciendo de forma importante, más que el conjunto de la Unión Europea (UE) y, desde luego, a corto plazo, salvo que se produzcan grandes desastres que todavía no conocemos, no se va a producir una desaceleración fuerte, ni del crecimiento, ni de los ritmos de creación de empleo".

Así lo ha destacado Pérez, en declaraciones a los periodistas, durante la celebración en Córdoba la 90 Junta Semestral de Predicción Económica de Ceprede, a cuya clausura han asistido responsables de la entidad anfitriona, Kutxabank, además del secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, José Manuel Alba, y del alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades.

En el citado contexto económico nacional, el director general de Ceprede ha asegurado que Andalucía sigue "una evolución muy similar a la del conjunto de la economía española, puesto que todo este crecimiento está basado en tres grandes flujos, tres grandes vientos de cola", sobre los que se sustenta el crecimiento económico español, que son "inmigración, por otro lado flujos europeos y por otro lado turismo, que son los tres grandes impulsos de la economía española".

Pérez ha precisado que en Andalucía "el primero de ellos es un poco menos intenso que en el resto del país", es decir, "la presión de los flujos migratorios es algo menor, pero, tanto en el aprovechamiento de los fondos europeos, como en el aumento del turismo internacional, fundamentalmente, Andalucía está entre las primeras posiciones de todas las comunidades", con lo que está haciendo "un mejor aprovechamiento de todos estos vientos de cola".

Respecto a las previsiones de crecimiento para España este año y el próximo, Pérez ha indicado que "para este año estamos en un entorno superior al 2%" y "en el entorno del 2% para el próximo año", situándose Andalucía "prácticamente en la misma intensidad" que el conjunto de España.

En cuanto a la provincia de Córdoba, ha apuntado que, "tanto el pasado año, como el 26 y el 27, podrían estar teniendo un cierto diferencial, incluso sobre la propia comunidad", debido a su estructura productiva diferenciada, ya que "tiene menos peso todo el tema de flujos turísticos" y del sector de la "construcción", mientras que "tiene más peso la parte industrial, agroalimentaria, etcétera", lo que le generaría, para este año y el próximo, "una dinámica adicional con respecto incluso a la media de la comunidad".

ALCALDE DE CÓRDOBA

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha celebrado las previsiones económicas para la provincia cordobesa, y ha subrayando que "la estabilidad siempre es buena" para el desarrollo, destacando, en este sentido, que el crecimiento del 2,6% previsto en 2026 para Córdoba es "un dato muy satisfactorio" y ha puesto el acento en que la ciudad mantiene un "especial peso, tanto por población, como por actividad económica", lo que considera "muy positivo", al situarse por encima de la media andaluza.

Ello evidencia, según ha resaltado, que "tener unas políticas económicas estables y seguras, con agilidad administrativa, con entornos fiscales amables, primando la colaboración público-privada y con una estrategia clara, acaban dando resultado", porque de esta forma las administraciones públicas están dando "las condiciones para que la sociedad, para que la empresa crezcan y eso repercuta positivamente también en la creación de empleo".

Bellido también ha reseñado el protagonismo que mantiene la agroindustria en la economía cordobesa, pero también el incremento del peso de "la industria manufacturera", afirmando que "la labor de aterrizaje de empresas industriales y de crecimiento de otras en la ciudad y en la provincia da resultados", y esto "nos anima a seguir con esa apuesta de estabilidad, de seguridad, de agilidad, y también con la apuesta estratégica de transformación de nuestra economía hacia una economía donde vaya teniendo más peso el sector industrial".