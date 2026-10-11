El director de orquesta Josep Pons se suma a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al director de orquesta Josep Pons. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha formalizado la adhesión del prestigioso director de orquesta Josep Pons a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, incorporando el respaldo de una de las figuras más relevantes y reconocidas del panorama musical nacional e internacional a este gran proyecto colectivo de ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la firma, que ha tenido lugar coincidiendo con el regreso del maestro a Granada para ponerse nuevamente al frente de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG), adquiere un "significado especialmente relevante" por la estrecha vinculación personal y profesional que Pons mantiene con la ciudad, donde desarrolló una de las etapas fundamentales de su trayectoria artística y contribuyó decisivamente a la consolidación, excelencia y proyección internacional de la formación sinfónica granadina.

Marifrán Carazo ha agradecido personalmente al director su implicación con Granada 2031 y ha destacado que sumar a Josep Pons a la candidatura "es un motivo de enorme satisfacción y orgullo para Granada".

"Hablamos de uno de los grandes referentes de la música clásica internacional, de un director que ha trabajado con algunas de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo, pero, sobre todo, de una persona que conoce y quiere profundamente nuestra ciudad y que ha contribuido con su talento, su esfuerzo y su compromiso a engrandecer nuestra historia musical", ha puesto en valor la primera edil.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado que su adhesión representa "mucho más que el respaldo de una figura de reconocido prestigio internacional". A su juicio, es también el compromiso de alguien que ha formado parte de la vida cultural de Granada, "que ha ayudado a proyectar nuestro nombre más allá de nuestras fronteras y que conoce de primera mano el extraordinario potencial que tiene nuestra ciudad para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031".

Por su parte, Josep Pons ha expresado su satisfacción por sumarse a la candidatura granadina, poniendo de manifiesto el vínculo que mantiene con la ciudad y con la Orquesta Ciudad de Granada, de la que es director honorífico.

"Es un verdadero honor sumar mi firma a este proyecto tan ambicioso como merecido. Granada no solo es una ciudad con una belleza patrimonial única, sino que posee un alma musical vibrante e inconfundible. Durante mis diez temporadas al frente de la Orquesta Ciudad de Granada viví algunos de los momentos más emocionantes de mi carrera, entablando un vínculo profesional y personal que el tiempo ha reforzado", ha expuesto.

Asimismo, Pons ha explicado que conceder la Capitalidad Cultural 2031 a Granada "no sería solo un reconocimiento a su desbordante historia artística y a su compromiso ininterrumpido con la excelencia", sino también "un impulso decisivo hacia el futuro".

"Granada respira cultura en cada esquina y estoy convencido de que tiene todo lo necesario para ser el epicentro cultural de Europa en 2031", ha valorado. Una figura fundamental en la historia de la Orquesta Ciudad de Granada La trayectoria de Josep Pons está estrechamente ligada a la historia reciente de la música en Granada.

Durante sus diez temporadas al frente de la OCG, el maestro impulsó una etapa decisiva para el crecimiento artístico y la proyección exterior de la www.2031granada.org formación, contribuyendo a situarla entre las orquestas españolas de referencia y a llevar su música a importantes escenarios internacionales.

Bajo su dirección, la OCG desarrolló una intensa actividad discográfica, con grabaciones para sellos de prestigio internacional como Harmonia Mundi, y consolidó una programación artística caracterizada por la excelencia, la innovación y la recuperación del patrimonio musical español, con especial atención a la obra de Manuel de Falla.

Su contribución trascendió además el ámbito estrictamente musical, apostando por acercar la orquesta a toda la ciudadanía mediante conciertos en los barrios, actuaciones en municipios de la provincia y propuestas que favorecieron el encuentro de la música sinfónica con otras disciplinas artísticas, desde el flamenco hasta la literatura y el cine.

Esta estrecha relación con Granada tuvo su reconocimiento institucional en 2017, cuando fue distinguido como director honorífico de la Orquesta Ciudad de Granada, un nombramiento que puso en valor su extraordinaria aportación al desarrollo y prestigio de la formación.

Premio Nacional de Música en 1999, Josep Pons ha desarrollado una brillante carrera internacional, en la que destacan sus responsabilidades al frente de la Orquesta y Coro Nacionales de España y del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Actualmente es director titular y artístico de la Deutsche Radio Philharmonie alemana, una de las formaciones sinfónicas de referencia en el panorama europeo.

Para Carazo, la historia de Josep Pons con Granada representa "muy bien lo que queremos construir con la candidatura". "Una ciudad capaz de atraer talento, de impulsar proyectos culturales de excelencia, de acercar la cultura a todos los ciudadanos y de llevar nuestro nombre a los principales escenarios internacionales", ha puesto de manifiesto. A su juicio, "esa es la Granada que queremos seguir fortaleciendo y proyectando hacia Europa".

UN PROYECTO QUE SUMA TALENTO Y PRESTIGIO INTERNACIONAL

La adhesión de Josep Pons se incorpora a los respaldos de importantes personalidades del mundo de la cultura, como Miguel Poveda, Manuel Liñán, Mariola Cantarero o Jaume Plensa, que han querido mostrar su compromiso con la aspiración de Granada a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031.

La alcaldesa ha destacado que "cada adhesión nos permite seguir ampliando una candidatura que nace de la unión, de la participación y del convencimiento de que Granada tiene mucho que ofrecer a Europa".

En este sentido, Carazo ha insistido en que Granada 2031 representa una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones culturales, impulsar nuevas iniciativas y generar un legado estable que trascienda el año de la Capitalidad, con nuevas oportunidades para los creadores, los profesionales de la cultura y el conjunto de la ciudadanía.

La alcaldesa ha concluido agradeciendo al maestro su generosidad y su compromiso con Granada, señalando que "queremos que Granada 2031 sea el reflejo de una ciudad que reconoce y cuida su historia, que se siente orgullosa de quienes han contribuido a hacerla grande y que trabaja unida para construir su futuro".

"La adhesión de Josep Pons es un nuevo impulso para esa Granada que nos une a través de la cultura y que aspira a convertirse en un referente cultural europeo, no solo en 2031, sino durante las próximas décadas", ha concluido.