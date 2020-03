La directora general de la Guardia Civil insiste en que lograr la igualdad es "responsabilidad de todos"

JAÉN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha intervenido junto con la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, en un acto institucional del Día Internacional de la Mujer en el que ha reivindicado que "más hombres digan que son feministas" porque "lograr la igualdad es responsabilidad de todos".

Al acto, enmarcado por el Día de la Mujer del 8 de marzo, han asistido, entre otros, la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Francisca Medina; la diputada de Igualdad, Francisca Molina; la delegada de la Junta en Jaén, Maribel Lozano; el general jefe de Enseñanza, Francisco Espadas; el general jefe de Andalucía, Alfonso Rodríguez; el jefe de la Comandancia de Jaén, Francisco José Lozano; y el alcalde de Jaén, Julio Millán.

Gámez ha recordado que su nombramiento fue un hecho noticioso cuando "debería ser anecdótico". "La mujer no debe estar excluida de ningún ámbito, pero en este caso llamó la atención por ser una institución, la Guardia Civil, mayoritariamente masculina, donde la representación femenina ronda el 8 por ciento", ha explicado.

"La lucha de las mujeres está inacabada, no hay democracia sin feminismo, porque hablar de igualdad es hablar de derechos humanos y es una responsabilidad de todos, de hombres y mujeres", ha subrayado Gámez.

De esta forma, ha hecho hincapié en que "hacen falta más hombres que digan sin avergonzarse que son feministas", porque "esta batalla no es de nadie contra nadie, es una lucha conjunta en la que si no se implican todos, no lo conseguiremos".

La directora general de la Guardia Civil ha hablado de las 15 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España, y las 1.049 víctimas mortales desde que existen estadísticas. La violencia machista, ha remarcado Gámez, es "una de nuestras batallas" que desde la Guardia Civil, como desde todos los ámbitos, debe abordarse "con profesionalidad y especialización".

Por ello, "cada ligero avance y paso puede tener una marcha atrás", así que hay que "reconocerlo y recordarlo", para que "se consolide". Así, ha subrayado la necesidad de más presencia de mujeres en la Guardia Civil. "Hace falta una masa crítica, porque si entran muchas mujeres en la institución, la organización cambia por necesidad, por eso es importante la mujer tanto per se como en número", ha destacado.

"Las mujeres podemos aportar tanto talento como los hombres", ha manifestado Gámez, que ha apuntado que si hay barreras para demostrarlo, "las vamos a vencer".

Ha alabado acciones llevadas ya a cabo desde la Guardia Civil como la creación del Comité para la Igualdad Real y Efectiva de Mujeres y Hombres de la Guardia Civil --creado en 2014--, la puesta en marcha en 2018 del Área de Mujeres e Igualdad o la presentación del Plan de Igualdad en julio del año pasado.

Asimismo, ha alertado sobre los "discursos de retroceso muy peligrosos", en los que "se niega la evidencia y los datos estadísticos", por lo que hay que estar presente en cada ámbito, "no solo en los discursos políticos, también en las conversaciones de bar".

Para Gámez, actos como el que se ha celebrado a favor de la igualdad deben servir para trasmitir una imagen "de unión y coordinación" en los que no haya "titubeos ni medias tintas" ante la desigualdad de las mujeres.

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha agradecido la presencia de María Gámez y ha trasladado el mensaje de que "una sociedad de progreso no es posible si no hay igualdad". "El Gobierno de España, un Gobierno progresista y feminista, lo demostró con el nombramiento de María Gámez", ha señalado.

Ha destacado que es una mujer "plenamente capacitada y comprometida para asumir el reto de esta envergadura" como es estar al frente de una institución con 175 años de historia a sus espaldas.

VISITA A BAEZA

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha visitado esta mañana el Ayuntamiento de Baeza para mantener una reunión de trabajo sobre temas relacionados con la Academia de Guardias y Suboficiales de la ciudad y reforzar los ámbitos de colaboración entre el Ayuntamiento y la Academia.

Lola Marín, alcaldesa de Baeza, ha expresado su satisfacción por contar con la visita de la primera mujer directora de una institución, "tan valorada y tan unida a Baeza", como la Guardia Civil.

La primera edil ha agradecido a Gámez su visita y la posibilidad de mantener una reunión de trabajo "para seguir fortaleciendo y estrechando la relación entre la ciudad de Baeza y la Academia".

En su visita a la academia, Gámez ha pronunciado una conferencia ante los 2.038 alumnos. En la 125º promoción hay un total de 331 mujeres que se forman para ser guardias civiles, una cifra que supone un 16,24 por ciento, el mayor porcentaje de acceso femenino en la historia de la Guardia Civil. La edad media de estos guardias alumnos es de 28 años.

De ellos hay un 40,78 por ciento de titulados universitarios. La mayoría de ellos residen en Andalucía, seguidos de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Después de firmar en el libro de honor de la academia, la directora de la Guardia Civil ha visitado las instalaciones del centro jiennense y ha compartido un almuerzo con los futuros guardias civiles.