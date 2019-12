Diseñan acciones para impulsar la innovación en el sector aeroespacial andaluz en el marco de un proyecto europeo

Publicado 23/12/2019 13:36:47 CET

SEVILLA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) ha expuesto ante un grupo de agentes del sector aeroespacial las acciones que se han diseñado durante los tres primeros años del proyecto europeo 'Stephanie' para "impulsar la innovación en el sector aeroespacial andaluz".

Ha sido en el transcurso de una jornada de trabajo que Catec acogió la semana pasada enmarcada en el citado proyecto europeo 'Space Technology with Photonics for market and societal challenges', una iniciativa perteneciente a la convocatoria 'Interreg Europe' en la que está participando el centro andaluz.

El objetivo de esta iniciativa es "favorecer la I+D en el campo de la observación de la tierra y el espacio, con el fin de impulsar el uso aplicaciones espaciales vinculadas a la fotónica y la observación de la Tierra que presenten un fuerte potencial de mercado y desarrollo con capacidad para abordar problemas de carácter socioambiental en Europa", según han informado desde Catec en una nota.

En esta reunión han participado diferentes empresas, centros de investigación y representantes de la Administración andaluza con el fin de diseminar los principales resultados de la primera fase del proyecto, que está siendo ejecutado por ocho socios de siete países, que son Italia, Francia, República Checa, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España, cada uno de los cuales ha escogido un instrumento político a impulsar en su región aplicando las buenas prácticas aprendidas del resto de socios.

Durante la jornada, Catec ha expuesto ante un grupo de agentes del sector aeroespacial las acciones que se han diseñado durante los tres primeros años del proyecto 'Stephanie' para impulsar la innovación en el sector aeroespacial andaluz.

Además, estas acciones están "alineadas" con el Plan de Acción Aeroespacial de Andalucía, que será la base de la futura Estrategia Aeroespacial de Andalucía 2027, y comenzarán a implantarse en el año 2020, según detalla el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, que defiende que éstas representan "una herramienta única para fortalecer el sector y una inmejorable oportunidad para aplicar las buenas prácticas que funcionan en otras regiones implicadas en el proyecto 'Stephanie', y desarrollar medidas y programas que impulsen el sector en Andalucía".