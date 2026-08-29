A disposición judicial una acusada de estafar más de 1.000 euros con el método del "falso amigo" en Granada y Huelva

Archivo - Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer de 25 años como presunta autora de cuatro delitos de estafa y uno de usurpación de estado civil que habría cometido mediante el método del "falso amigo", y con los que habría defraudado más de 1.000 euros.

Así, según ha detallado este sábado el instituto armado en una nota, esta persona habría suplantado la identidad de conocidos de las víctimas para solicitar transferencias urgentes a través de mensajes telefónicos, logrando que estas enviaran dinero que posteriormente era desviado a cuentas bancarias vinculadas a la presunta autora de los delitos.

Las pesquisas, asumidas por el área de investigación de la Guardia Civil de Lanjarón (Granada), se iniciaron a partir de las denuncias presentadas por los perjudicados, quienes informaron de que habían recibido mensajes supuestamente enviados por contactos de confianza en los que se les solicitaba dinero urgente a través de Bizum, con distintas situaciones de necesidad como pretexto.

El 'modus operandi' de este método de estafa consiste en iniciar el engaño mediante el envío de un mensaje de texto (SMS) al teléfono móvil de una primera víctima, con el objetivo de acceder a su cuenta de la aplicación de mensajería instantánea; en este caso, Whatsapp.

El mensaje incluye un enlace y un código que la persona introduce, lo que permite al estafador hacerse con el control de la cuenta y usurpar su identidad. A partir de ese momento, el autor mantiene conversaciones con los contactos de la víctima, simula situaciones de apuro o necesidad urgente y solicita envíos de dinero inmediato a través de Bizum. Tras recibir un primer envío, alega un supuesto error y pide realizar una nueva transferencia.

Tras analizar en detalle las comunicaciones y la trazabilidad de las operaciones bancarias, los agentes investigadores identificaron a una mujer vinculada directamente con las transferencias realizadas por las víctimas. En total, habría estafado 1.070 euros a cuatro personas, tres en la provincia de Granada y una en Huelva.

La presunta autora fue finalmente localizada en la provincia de Castellón y, con el apoyo de la Guardia Civil de Onda, se procedió a su puesta a disposición de la autoridad judicial por los delitos que se le atribuyen.

Las investigaciones continúan abiertas, y no se descarta su presunta vinculación con estafas que habrían afectado a perjudicados de otras provincias, puntualizan desde el instituto armado.

RECOMENDACIONES DE LA GUARDIA CIVIL

Al hilo de este caso, la Guardia Civil ha querido recordar "la importancia de desconfiar de mensajes que soliciten envíos urgentes de dinero, incluso cuando procedan de contactos conocidos".

Así, subrayan que se recomienda "no introducir códigos ni acceder a enlaces recibidos por mensajes, verificar siempre la identidad del remitente mediante una llamada al número previamente agendado y, ante cualquier duda, evitar realizar cualquier transferencia". Si aun así se ha sido víctima del engaño, desde la Guardia Civil llaman a presentar denuncia aportando "todas las pruebas disponibles".