A disposición judicial dos detenidos por participar en una estafa del "hijo en apuros" en Granada

Imagen de un agente de Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha puesto a disposición judicial a dos varones, de 20 y 26 años de edad, como presuntos autores de un delito grave de estafa por el método del "hijo en apuros", al descubrir que en sus cuentas bancarias habían acabado 6.500 euros estafados a una mujer granadina.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota, los presuntos estafadores contactaron a través de WhatsApp con una mujer de un pueblo de Granada haciéndose pasar por su hijo. Mediante mensajes, la convencieron de que había perdido su teléfono móvil y de que, a partir de ese momento, debían comunicarse a través de ese número.

Acto seguido, recibió una llamada en la que un hombre con acento extranjero le pidió que no colgara y le comunicó que su hijo estaba secuestrado, exigiendo "una serie de transferencias bancarias a las cuentas que le iban a facilitar para liberarlo". Para presionarla, llegaron a decirle que, "si quería pruebas de que el secuestro era real, podían cortarle un brazo a su hijo y enviárselo".

Ante estas amenazas, la víctima se desplazó de inmediato a un cajero de una entidad bancaria y realizó varias transferencias por un importe total de 6.500 euros a las cuentas que le iban indicando por teléfono. Tras efectuar los ingresos, volvieron a comunicarse con ella para informarle de que iban a dejar libre a su hijo. Al regresar de la entidad bancaria se encontró con él y comprobó que todo había sido una estafa, por lo que presentó denuncia ante la Guardia Civil.

Los investigadores del equipo de la Guardia Civil de Motril han asumido el caso y han averiguado que el dinero había acabado en diversas cuentas bancarias de dos individuos con domicilio en la provincia de Valencia, concretamente en Paiporta y Catarroja.

Por ello, han solicitado apoyo a sus homólogos de la Comandancia de Valencia para localizar a los titulares de dichas cuentas. Los agentes del equipo de la Comandancia de Valencia han localizado a estos dos varones y los han puesto a disposición judicial.