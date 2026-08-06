A disposición judicial dos hombres en Granada por venta ilegal de pollos de cernícalo con vídeos en Internet

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GRANADA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha puesto disposición judicial a dos jóvenes como presuntos autores de un delito contra la fauna por la tenencia y comercialización ilegal de dos pollos de cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe). Estas personas intentaban vender estos animales tras mostrarlos en vídeos en redes sociales de Internet.

En cuanto a los hechos, el cuerpo armado señala que los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Granada tuvieron conocimiento de los hechos, el pasado día 16 de julio, a raíz de una denuncia recibida que alertaba de la publicación de un anuncio en un grupo privado de una red social, integrado por numerosos usuarios sin aparente relación entre sí. En dicho anuncio, uno de los participantes ofrecía a la venta dos pollos de cernícalo vulgar, acompañado de un vídeo en el que se observaba a las aves dentro de una cesta de mimbre.

Las pesquisas llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar y localizar a la persona que presuntamente realizó dicha publicación, así como a la que tenía bajo su posesión a los cernícalos y presuntamente habría facilitado las imágenes de video al primero. Ante la falta de documentación que acreditara su legal procedencia y tenencia, se procedió a la intervención de las aves.

Los animales fueron puestos a disposición del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) "El Blanqueo", ubicado en Pinos Genil, para su valoración y custodia.

El cernícalo vulgar es una especie incluida en el régimen de protección especial establecido por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y desarrollado por el Real Decreto 139/2011, que regula el Listado de Especies Silvestres Protegidas y el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Asimismo, su comercio y tenencia están sujetos al Convenio CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), desarrollado mediante el Reglamento (CE) 338/97, que establece el control de su comercio.

La Guardia Civil advierte en el comunicado que el tráfico ilícito de especies protegidas se desarrolla cada vez más en grupos de chat y canales privados de redes sociales, donde los usuarios comparten imágenes y vídeos de los animales para ofrecerlos de forma clandestina. A nivel mundial, el tráfico ilegal de estas especies constituye actualmente el cuarto delito que más dinero mueve.