Un dispositivo con agentes y voluntarios busca a un hombre de 66 años desaparecido en Churriana de la Vega (Granada)

Este lunes por la mañana ha arrancado en Churriana de la Vega el dispositivo de búsqueda de Jesús Cantero coordinado por la Guardia Civil y con la colaboración de Protección Civil, Policía Local y voluntarios. - FB AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA

CHURRIANA DE LA VEGA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

Un dispositivo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil y con la participación de la Policía Local, Protección Civil y voluntarios se ha puesto en marcha este lunes por la mañana en Churriana de la Vega (Granada) para intentar localizar a un hombre de 66 años de esta localidad del área metropolitana del que no se conoce su paradero desde el pasado sábado.

El caso de la desaparición de Jesús Cantero Contreras se considera de alta vulnerabilidad, ya que este varón precisa de medicación. En el momento de su desaparición vestía camisa azul, pantalón corto marrón y deportivas rojas. El hombre es de complexión normal, pelo canoso, 1,78 de altura y de entre 75 y 80 kilos.

El Ayuntamiento de Churriana de la Vega ha apelado a la solidaridad de sus vecinos y de todas aquellas personas que deseen colaborar en el dispositivo de búsqueda siguiendo las indicaciones de los responsables del operativo.