Doce cambios de alcaldes este verano elevan a 79 los relevos en ayuntamientos andaluces a nueve meses de las elecciones

La nueva alcaldesa de El Ejido (Almería), Julia Ibáñez, junto al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, tras tomar posesión del cargo. Imagen de archivo. - Europa Press

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado durante el verano doce cambios de Alcaldía, que elevan a 79 los relevos desde las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Los municipios andaluces afrontan así el tramo final de este curso político, el último antes de las elecciones municipales previstas para el 23 de mayo de 2027. De los cambios estivales, tres se produjeron como consecuencia de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que llevaron a varios alcaldes a incorporarse al Gobierno de la Junta o al Parlamento andaluz.

Según los datos recopilados por Europa Press, tres de estos relevos se produjeron como consecuencia de los últimos comicios autonómicos. En El Ejido (Almería), Francisco Góngora dejó la Alcaldía el 30 de julio tras ser nombrado delegado del Gobierno de la Junta en Almería y fue sustituido por la parlamentaria Julia Ibáñez (PP).

En Algarrobo (Málaga), Sergio Cotilla asumió en agosto el cargo tras la renuncia de Natacha Rivas, nombrada directora general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de la Junta. Por su parte, el 14 de junio, Luisa María Rodríguez (PSOE) relevó en Fuente Obejuna (Córdoba) a Silvia Mellado, tras su elección como parlamentaria andaluza.

A estos se suman otros nueve relevos, entre ellos el de Chercos (Almería), donde Antonio Díaz (PP) asumió la Alcaldía el 25 de julio tras el fallecimiento de José Antonio Torres (PP), de 100 años, considerado el alcalde más longevo de España. Torres había recuperado el cargo tras una moción de censura contra Eduardo Mena (PSOE).

Asimismo, en Benatae (Jaén), Ramón Pérez Carrión (PSOE) asumió el 8 de junio la Alcaldía tras la renuncia de Pascual Bermúdez por motivos personales. En junio, Juan Latorre Ruiz asumió también la Presidencia de la Diputación de Jaén tras la renuncia de Francisco Reyes.

En Nerva (Huelva), Josema Domínguez (PSOE) fue elegido el 5 de junio nuevo alcalde tras la renuncia de José Luis Lozano (XNerva), en cumplimiento del pacto de alternancia alcanzado tras la moción de censura de 2025, respaldada por PSOE, IU y XNerva. Además, Alejandro Pascual (PP) asumió el 28 de mayo la Alcaldía de Villanueva del Trabuco (Málaga) en virtud del pacto de gobierno suscrito en 2023 entre PP y PSOE.

En la provincia de Sevilla se han producido dos cambios de Alcaldía durante el periodo estival. En Huévar del Aljarafe, Israel Álvarez (PSOE) asumió el cargo el 24 de julio tras prosperar una moción de censura contra la popular María Eugenia Moreno, respaldada por PSOE, Cs y una concejala no adscrita, mientras que en Los Molares, José Javier Veira (PP) renunció tras ocho años al frente del municipio y fue sustituido por Jaime Rubio (PP), que tomó posesión el 27 de julio.

TRES CAMBIOS EN LAS ALCALDÍA DE GRANADA DURANTE EL VERANO

En Granada se han producido durante el verano tres cambios de Alcaldía. El 5 de julio, el socialista José Valverde asumió la Alcaldía de Aldeire en cumplimiento del pacto de alternancia que permitió a la formación independiente Por Aldeire gobernar durante los tres primeros años y reservó el último al PSOE.

Por otro lado, José Miguel Muñoz Ortega (PSOE) se convirtió el 8 de agosto en alcalde de Fuente Vaqueros tras la renuncia por motivos personales de José Manuel Molino. Igualmente, Ángela Ruiz tomó posesión el 21 de agosto como alcaldesa de Dúrcal, tras la renuncia de su compañero de partido Julio Prieto, que obtuvo una plaza como profesor tras superar unas oposiciones.

Tras estos cambios, la comunidad andaluza suma 79 cambios en las alcaldías desde las elecciones municipales del 28 de mayo, 23 de ellos en lo que va de año. De esos relevos, 24 se han producido por mociones de censura, aunque Cádiz es la única provincia que no ha registrado ninguna, 39 relevos por dimisiones, trece cambios por pactos de alternancia y tres por fallecimientos.

En Almería, los dos cambios del verano elevan a doce los relevos en las alcaldías desde 2023, cinco en 2026. Destacan Turre, donde José Antonio Visiedo asumió el cargo tras la renuncia de Arturo Grima (PP) en virtud del pacto con Turre para la Gente, y Carboneras, donde Salvador Hernández (Cs) llegó mediante una moción apoyada por el PSOE.

También hubo relevos en Velefique, tras la renuncia de Rafael García; Garrucha, por pacto de alternancia con el PP; Fines, donde José Manuel López (PP) sustituyó a Rodrigo Sánchez por el caso 'Mascarillas'; Arboleas, por alternancia, y Cóbdar y Turrillas, tras la renuncia de sus alcaldes. Además, en la Diputación, José Antonio García Alcaína (PP) sustituyó a Javier Aureliano García tras su renuncia por el caso 'Mascarillas'.

CÁDIZ, LA ÚNICA PROVINCIA QUE REGISTRA UN SÓLO CAMBIO

En Cádiz, el único cambio de alcaldía se produjo en Villamartín en 2024, tras la renuncia de Juan Luis Morales (AxSí), después de casi 14 años al frente, dejando el bastón de mando a María Martín (PP).

Por otro lado, el cambio registrado este verano en la provincia de Córdoba eleva a siete los relevos en las alcaldías desde el inicio del mandato, cuatro en 2026. El único relevo por moción de censura se produjo en Peñarroya-Pueblonuevo, donde María Victoria Paterna (Sí Peñarroya) sustituyó a Víctor Pedregosa (PSOE). También hubo dimisiones en Belalcázar, Aguilar de la Frontera y Fuente Carreteros, el fallecimiento del alcalde de Santaella y un relevo por alternancia en Cardeña.

Granada es la provincia con más cambios de Alcaldía durante el mandato. Con los tres relevos del verano, suma 22, siete mediante mociones de censura, las últimas en Pinos Puente y Nevada. También hubo mociones en Montefrío, Láchar, Castilléjar, Maracena y Arenas del Rey, además de cambios por dimisión en Cogollos de Guadix, El Pinar, Cenes de la Vega, Alhendín, La Malahá, Loja, Cijuela y Puebla de Don Fadrique, y por alternancia en Colomera, Molvízar, Diezma y Gor.

En las tierras onubenses, el cambio registrado este verano eleva a nueve los relevos en las alcaldías desde el inicio del mandato. Dos fueron por moción de censura, en Nerva y Cumbres Mayores. También hubo un relevo en Santa Ana la Real tras la renuncia por motivos de salud de José Antonio Ramos, mientras que en 2024 se produjeron cambios en Aljaraque, Palos de la Frontera, Lepe, La Palma del Condado y Encinasola.

SEVILLA SUMA ONCE RELEVOS Y LIDERA LOS CAMBIOS DE ALCALDÍA EN 2026

En la provincia de Sevilla, el cambio registrado en Huévar del Aljarafe y en Los Molares eleva a once los relevos en las alcaldías desde el inicio del mandato, la cifra más alta de Andalucía en 2026. Tres se produjeron mediante mociones de censura, en La Campana, Arahal y El Ronquillo.

En este último municipio se han sucedido cuatro alcaldes. José Antonio López (PSOE) dimitió y fue sustituido por Cipriano Huertas (Con Andalucía) tras un pacto con el PP. Posteriormente, Ana Cristina Arévalo asumió la Alcaldía mediante una moción del PSOE, pero renunció en 2025 y fue sustituida por Ana Vizcaíno. También se registraron cambios en La Algaba, Montellano, Gerena y Salteras, por dimisiones y relevos.

En Jaén, el cambio durante el verano eleva a siete los relevos en las alcaldías desde el inicio del mandato. Dos se produjeron mediante mociones de censura, en la capital, donde Julio Millán (PSOE) recuperó la Alcaldía en enero de 2025 tras una moción junto a Jaén Merece Más contra Agustín González (PP), y en Lahiguera. También hubo un relevo en Villatorres por pacto entre PSOE y PP, renuncias en Huesa y Fuerte del Rey, y un cambio en Rus por pacto de alternancia.

Por último, en la provincia de Málaga, los cambios registrados este verano elevan a diez los relevos en las alcaldías desde el inicio del mandato: cinco mediante mociones de censura --en Manilva, Totalán, Comares, Mijas y Humilladero-- y dos por dimisión, en Canillas de Albaida y Casabermeja, además del relevo en Periana tras el fallecimiento de Rafael Torrubia.