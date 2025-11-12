Docentes por la pública piden a la Junta que pague dietas a los profesores que hacen excursiones y viajes escolares

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Docentes por la pública ha criticado este miércoles que los docentes andaluces realicen excursiones y viajes escolares que "se prolongan más allá del horario lectivo sin recibir compensación económica ni reconocimiento laboral". La organización sindical ha solicitado por ello que la Junta de Andalucía aplique la normativa vigente sobre indemnizaciones por razón del servicio y "abone las dietas, estancias y horas extra que correspondan".

En una nota de prensa, la secretaria general de Docentes por la pública, Delia Muro, ha señalado que "el profesorado andaluz no puede seguir asumiendo sin reconocimiento ni compensación una carga de trabajo que excede claramente su jornada. La Administración debe garantizar el cumplimiento de la normativa y reconocer el esfuerzo y la dedicación del personal docente en estas actividades".

Las excursiones y los viajes escolares se desarrollan en horario lectivo y, "en muchos casos, se extienden hasta la tarde o incluyen pernocta". Durante estas actividades, el profesorado asume funciones de vigilancia, acompañamiento y responsabilidad sobre el alumnado. "Pese a ello, la Administración educativa no contempla compensación alguna por el tiempo adicional dedicado ni por los gastos derivados de manutención, alojamiento o desplazamiento", ha advertido la organización sindical.

En este sentido, Docentes por la pública recuerda que el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, y las órdenes de 11 de julio de 2006 y de 11 de marzo de 2024 establecen las cuantías de las indemnizaciones por locomoción, manutención y estancia aplicables al personal de la Junta de Andalucía. Sin embargo, "el profesorado queda excluido de su aplicación efectiva en las actividades escolares que impliquen desplazamientos, a pesar de tratarse de actos oficiales autorizados por los centros".

La responsable de organización, Esther Padua, ha afirmado que "las excursiones y viajes escolares forman parte esencial del proceso educativo, pero deben desarrollarse en condiciones laborales justas. Es necesario establecer un protocolo claro que contemple el pago de dietas y horas extra para el profesorado que acompaña al alumnado fuera del horario lectivo".

Docentes por la pública ha señalado igualmente que otros empleados públicos perciben las dietas previstas en la normativa cuando se desplazan por motivos de servicio. "La ausencia de compensación para el profesorado genera una situación de desigualdad y desincentiva la participación en actividades complementarias o extraescolares".