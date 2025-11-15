El documental 'Que arda la calle' se estrena el día 22 en Córdoba con un encuentro entre público, equipo y protagonistas

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El largometraje documental 'Que arda la calle', dirigido por Ana Villa y que cuenta un fragmento importante de la historia del movimiento feminista de Córdoba en las décadas desde 1970 hasta 1990, se estrenará oficialmente el próximo sábado, día 22 de noviembre, en el marco de Cinema25-IV Semana del Cine de Córdoba. La proyección, que será en la sede de la Filmoteca, reunirá al público, al equipo creativo y a las mujeres que protagonizan esta obra.

Según la información facilitada la organización del evento, consultada por Europa Press, el largometraje de Villa cuenta "la historia de las mujeres cordobesas que, tras la muerte de Franco, se unieron para alzar la voz y ocupar el espacio público", todo ello en un relato lleno de "memoria, resistencia y sororidad".

Esta proyección se enmarca dentro de 'Cinema Special', una sección dedicada a "obras que merecen ser descubiertas" pero que están fuera de competición. Así, se podrá disfrutar de "relatos inéditos, memoria cultural y estrenos que dialogan con la identidad de Córdoba".

En esta edición, el público podrá ver, además de la cinta de Villa, 'Lorca en la Habana', obra de José A. Torres y Antonio Manuel, que se proyectará por primera vez en la ciudad de Córdoba y que muestra "un viaje a 1930 para seguir los pasos de Federico García Lorca en Cuba, y la huella profunda que dejó el poeta en la isla".

Además, 'Cinema Special' acoge el estreno oficial de 'Melón', un cortometraje producido por Sabbia Films y proyecto ganador de Cinema Campus 2024, la iniciativa de formación y creación impulsada por Record y la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.

Así las cosas, el largometraje 'Que arda la calle', producido por Intersum Films junto con la asociación CineCercano, cuenta parte de la historia del movimiento de mujeres de Córdoba a través del testimonio de siete mujeres, que hacen memoria frente a la cámara. Así, las protagonistas "narran aquellas primeras reivindicaciones por la igualdad en plena transición española".

Conforme avanza la narración, los relatos de estas siete mujeres se entrelazan creando una narración íntima y coral que combinada con material de archivo de la época, muestra cómo era la ciudad de Córdoba durante esos años.

El documental está producido por Intersum Films, productora formada por Ana Villa Zamorano y Guillermo P. Sevilla, quienes han colaborado previamente en diversos proyectos como 'El Camino de las Bestias' (2023), 'Un Polo de Limón' (2024) y 'La Espantada' (2025). En esta ocasión, Ana asume la dirección y el guion, mientras que Guillermo P. Sevilla firma la dirección de fotografía.

La labor de CineCercano, asociación cultural cordobesa comprometida con la promoción del cine social y de autor, ha sido el motor fundamental de este documental. De su iniciativa nace este proyecto audiovisual, concebido con un marcado sello local y una clara perspectiva de género.

RESPALDO INSTITUCIONAL

La producción cuenta con el respaldo institucional de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, además del apoyo de la Universidad de Córdoba, que se ha convertido en un pilar fundamental del proceso. A partir de la UCO nace un proyecto de investigación paralelo al documental, que articula traducción y accesibilidad audiovisual, con especial atención a subtítulos en inglés, audiodescripción y subtitulado para personas con discapacidad auditiva o visual. Esta iniciativa parte de un equipo interdisciplinar de investigadoras de la UCO.

La proyección en la Filmoteca contará con la presencia de la directora, parte del equipo técnico y algunas protagonistas del documental, quienes participarán en un coloquio abierto al público.

Además, el lunes 24 de noviembre se celebrará la sesión de 'Cinema Talks. Arde la calle' a las 11,30 horas en el Centro de Recepción de Visitantes. Se trata de un coloquio sobre el documental 'Que arda la calle', con su directora, Ana Villa. Además, algunas de sus protagonistas, junto a socias de Cine Cercano y parte del equipo interdisciplinar de la Universidad de Córdoba (UCO) que ha investigado y trabajado en la traducción del documental, tendrán un encuentro horizontal con el público.