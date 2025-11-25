El documental 'Lorca en La Habana', de Antonio Manuel, llega a Córdoba con un lleno absoluto en Cinema25

Una de las actividades de la IV Semana del Cine de Córdoba. - CINEMA25

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IV Semana del Cine de Córdoba ha continuado este lunes con un lleno absoluto y una cálida acogida al documental 'Lorca en La Habana', firmado por el escritor Antonio Manuel y el director José Antonio Torres, que recoge la huella dejada por el poeta granadino en la isla.

Según ha indicado la organización del evento, el escritor, ante la abarrotada Sala Val del Omar de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba, ha asegurado que "como cordobés, para mí era imprescindible, necesario y justo que se estrenara aquí". Además, ha invitado al público a visitar "este tríptico desde la curiosidad y el interés por una figura clave en la literatura española en su visita a La Habana", que se alargó durante tres meses y en la que "fue rabiosamente feliz".

También ha estado presente en Cinema25 el director Manu Trillo en una conversación directa con el público de 'La Marisma', un trabajo que recoge la historia de la Marisma de Doñana, escenario de la veneración de una divinidad femenina, reflejo de la unión inquebrantable entre la comunidad y su entorno natural desde hace más de 10.000 años.

Cinema Premiere ha continuado con la proyección de 'Maspalomas', de José Mari Goenaga y Aitor Arregi. Asimismo, el bullicio ha llenado la Filmoteca de Andalucía con la proyección de la primera sesión de cortometrajes que optan al Cervatillo de Bronce. 'Metacíclica', 'Abellón', 'Quejío de Loba', 'One-way Cycle', 'Liliums' y 'Mi Favorita' han sido los títulos presentados en la Sala Josefina Molina este pasado lunes.

Durante la mañana, la 'coach' de actores y actriz Natalia Mateo ha impartido una masterclass a los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Igualmente, el director de arte Pepe Domínguez del Olmo ha visitado al alumnado de ESAD Mateo Inurria para charlar sobre arte y diseño de producción.

El documental 'Que arda la calle' de la directora Ana Villa ha continuado su recorrido en la ciudad con Cinema Talk, una mesa redonda moderada por la periodista Marta Jiménez y que ha contado con la presencia de Consuelo Borreguero de la asociación CineCercano y las investigadoras y profesoras de la Universidad de Córdoba, Mar Ogea y Martha E. Gaustad.