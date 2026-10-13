Domínguez (PP) asegura que la próxima feria será con Azañón como alcaldesa y con el PP gobernando la Diputación de Jaén

Encuentro del PP en la Feria de San Lucas - PP

JAÉN 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha asegurado que la próxima Feria de San Lucas será con Isabel Azañón como alcaldesa del Ayuntamiento de Jaén, con el PP gobernando la Diputación de Jaén y con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno de España.

El PP de Jaén ha celebrado este martes su tradicional jornada de convivencia en el marco de la Feria de San Lucas de la capital jiennense, un encuentro que ha reunido a afiliados y simpatizantes llegados de toda la provincia.

Domínguez ha destacado que esta cita permite "pausar durante un rato para poder hablar tranquilamente con nuestros afiliados y agradecerles todo el trabajo que hacen por mejorar la vida de los jiennenses".

"Es un día de reconocimiento y gratitud hacia quienes sostienen este gran proyecto político desde cada rincón de nuestra tierra", ha añadido Domínguez.

Asimismo, ha incidido en la labor que desarrolla el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, encabezado por Antonio Losa, y ha subrayado el proyecto que lidera la candidata a la Alcaldía de la capital, Isabel Azañón, junto a su equipo y al comité permanente con Elena González como secretaria general.

Domínguez ha señalado que este encuentro llega en un momento "clave" para España y para la provincia ante la proximidad de las elecciones generales, por lo que ha reafirmado el compromiso del PP de Jaén de seguir recorriendo cada municipio para escuchar a la ciudadanía y trasladar su proyecto político.

"Es el mismo proyecto de gestión, estabilidad y moderación que lidera Juanma Moreno en Andalucía y que tan buenos resultados está dando a los jiennenses. Vamos a seguir escuchando, trasladando las necesidades de esta tierra y ofreciendo soluciones reales", ha afirmado.

El líder popular ha asegurado que el PP afrontará la precampaña y la campaña "sin entrar en el barro ni en la polarización", porque "los jiennenses están hartos de confrontación", y ha defendido que "solo Alberto Núñez Feijóo puede ofrecer a España el cambio, la estabilidad y la igualdad que necesita".

"Tras ocho años de agravios a Jaén y a Andalucía, el 29 de noviembre elegiremos un gobierno que gestione, un gobierno para todos. Queremos un país sin españoles de primera y de segunda", ha concluido el dirigente popular.