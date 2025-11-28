Domínguez (PP Jaén) anima a manifestarse el domingo contra la "corrupción que acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez"

Archivo - Erik Domínguez/Archivo - PP - Archivo

JAÉN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha animado a los jiennenses a participar el domingo en Madrid en la manifestación convocada a las 12,00 horas contra la "corrupción que acorrala al Gobierno de Pedro Sánchez".

Domínguez ha expuesto en un comunicado que la situación que vive España es de "extrema gravedad", después de la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. El dirigente popular ha añadido que "son muchas" las razones para acudir el domingo, 30 de noviembre, al templo de Debod, en Madrid.

Según el presidente provincial hay que manifestarse porque "no gusta la imagen de país que estamos dando desde hace siete años, porque a nivel internacional hemos perdido todo nuestro prestigio, y porque miembros tan cercanos a la dirección del PSOE y del Gobierno han dormido hoy en prisión".

Por eso, ha llamado a "unir nuestras voces, siempre de forma pacífica, para que Pedro Sánchez nos oiga alto y claro y entienda que estamos hartos de este Gobierno, que entre mafia o democracia los españoles elegimos siempre democracia".

En opinión de Domínguez, el presidente del Gobierno de España "está cada vez más arrinconado" y "ha llegado el momento de que convoque elecciones generales porque no puede seguir bloqueando España, usando las instituciones para tapar las corruptelas de quienes le rodean, y dividiéndonos como sociedad para seguir salvándose él".