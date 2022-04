Domínguez (PP de Jaén) confía en que la designación del candidato en la capital sea "inminente"

JAÉN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha confiado en que la designación del candidato en la capital en las próximas elecciones municipales, para el que ha planteado "dos nombres", sea "inminente".

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre la persona que encabezará la lista 'popular' en los citados comicios previstos en 2023 y ante las opciones que suenan ya, incluida la de la secretaria general del partido, Elena González.

"No puedo desvelar una cuestión que no corresponde al presidente provincial. Los candidatos a las capitales los propone la dirección provincial y los dispone las direcciones nacional y regional. Ellos son los que marcan los tiempos y definitivamente terminan de decidir", ha dicho.

Al respecto, Domínguez ha precisado que ha "puesto dos nombres encima de la mesa, uno masculino y otro femenino", y ahora habrá que ver "qué pasa". Ha añadido que "cuando llegue el momento" habrá una reunión los presidentes provinciales con las direcciones regional y nacional y "aflorarán cuando los jefes digan".

"No puedo decir algo que yo no manejo. Propongo, pero no dispongo, igual que el resto de presidentes, pero también entiendo que esto tiene que ser ya muy inminente", ha subrayado Domínguez.

Cuestionado por si los tiempos pueden ir contra de la candidatura, ha respondido que está "totalmente tranquilo", ya que los nombres que se han puesto encima de la mesa "son personas de relevancia", "no son personas desconocidas" y "eso ya es un terreno ganado".

"Si fuera mi secretaria general, no tengo ninguna preocupación porque está totalmente visible en la Delegación del Gobierno (andaluz), en el partido, es una persona bastante conocida, que trabaja codo con codo conmigo, que tiene mi total confianza", ha ejemplificado.

En todo caso, el presidente provincial del PP jiennense ha manifestado que es "indiscutible" que "cuanto antes pueda empezara a trabajar con los equipos, mejor".

BALANCE DEL CONGRESO NACIONAL

Domínguez se ha pronunciado de este modo en la comparecencia que, precisamente junto a González, ha ofrecido para hacer balance del congreso nacional del partido celebrado en Sevilla. Ha agradecido a Alberto Núñez Feijóo por haber contado con Juan Bravo para formar parte de su equipo de confianza como vicesecretario nacional de Economía.

"No todos tenemos la suerte de contar con un compañero, con nuestro portavoz provincial y consejero Juan Bravo entre las personas de mayor confianza del presidente nacional del PP", ha dicho. A su juicio, refleja que el presidente nacional "cuenta con Jaén" y se podrá trasladar la voz de la provincia "de una forma directa a Génova".

Para el presidente provincial, el nuevo líder 'popular' representa "cohesión, unidad y futuro", con un modelo "centrado, moderado, donde todo el mundo cabe, cosiendo desde el centro hacia los lados, abierto a grandes pactos de estado, pero con contundencia".

Ha subrayado, además, que se abre una etapa de trabajo "trepidante", con las elecciones andaluzas previstas este año y las municipales, en 2023. "Tenemos a Juanma Moreno, el líder que todos necesitamos, que dirige un gobierno que ha calado en la sociedad, que ha demostrado que el cambio era posible y que es el claro ejemplo de que el Partido Popular sabe hacerlo bien", ha asegurado.