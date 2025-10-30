Domínguez (PP) señala que los presupuestos de la Junta "seguirán impulsando el desarrollo" de la provincia de Jaén

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial y diputado autonómico del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha señalado que "los presupuestos de la Junta presentados para nuestra provincia son, sin duda, unas cuentas que seguirán impulsando el desarrollo, mejorando la sanidad, la educación y poniendo el foco en las políticas sociales".

La provincia de Jaén contará en 2026 por parte de la Junta de Andalucía con un presupuesto de 366 millones de euros, que supone que por habitante "se supera la media andaluza, demostrándose nuevamente el compromiso de Juanma Moreno con los jiennenses". En este sentido ha subrayado que se trata de unas cuentas "planificadas, sin improvisación, en las que la prudencia y el rigor han sido las varas de medir al no contar con directrices claras por parte del Gobierno de España sobre el déficit y la regla de gasto".

Ha añadido que se trata de unos presupuestos "creíbles, sin fuegos artificiales, sin espectáculos" porque lo que necesita la ciudadanía es que seriedad y que se planifiquen las inversiones "de manera real, rigurosa y pegadas al territorio".

En este punto, ha indicado que la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda o el empleo son "prioridades absolutas", "todo ello al mismo tiempo que se contiene el gasto". De hecho, el presupuesto de 2026, con cerca de 51.600 millones de euros, dedica un tercio a sanidad, más de un 20 por ciento a la educación, más de 1.000 millones de euros son para facilitar el acceso a la vivienda y cerca de 7.500 millones para apoyar al tejido productivo.

En opinión de Domínguez, los 366 millones de euros destinados a la provincia de Jaén, que son el 68 por ciento de los presupuestos provincializados a los que habrá que sumar el resto sin provincializar, son "eminentemente sociales", con inversiones destacadas en materia sanitaria, con 43,1 millones de euros en los que "la Ciudad Sanitaria sigue estando entre las prioridades del Ejecutivo autonómico".

A esto le ha sumado 18 millones para rehabilitación de vivienda, 17,5 millones para un plan de asfaltado de carreteras, 7,3 millones para la modernización de centros de día y residencias de personas mayores, 1,8 millones para la reforma de Zaytum de Linares, siete millones para el programa Impulsa-T, o los 15,5 millones en materia educativa, destacando la ampliación del IES Santa Teresa o la construcción del Conservatorio de Úbeda. Además, La UJA recibirá 108 millones de euros.

"Y todo lo hemos hecho con 1.528 millones de euros menos al año porque el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero se niega a reformar el sistema de financiación autonómica y dar a los andaluces y a los jiennenses dinero que nos corresponde por ley", ha lamentado el dirigente popular.

Domínguez ha hecho hincapié en que la Junta seguirá colaborando con los ayuntamientos a través del Plan de Cooperación Municipal que dispondrá de una dotación de 2.647 millones de euros, "más del doble que en 2018 y un 11,4 por ciento más que en 2025". La Patrica también crece y ascenderá a 545 millones de euros, "de modo que desde 2019 a 2026, los ayuntamientos andaluces habrán recibido 300 millones de euros acumulados más de lo que recibían con el PSOE".