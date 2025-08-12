Domínguez (PP) subraya la apuesta de la Junta por crear empleo estable en la provincia de Jaén

JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha subrayado la apuesta de la Junta por crear empleo estable en la provincia de Jaén, al tiempo que ha destacado los once millones de euros que el Gobierno andaluz ha destinado a la provincia de Jaén para incentivar las contrataciones indefinidas que hagan autónomos y pymes y que "evidencia la apuesta por la creación de empleo".

Este presupuesto se alcanza tras la ampliación de la Línea 2 del programa Emplea-T con 6,7 millones para la provincia. "El objetivo es poder atender el máximo posible de solicitudes", ha explicado Domínguez quien ha apuntado en un comunicado que al analizar las cifras de paro interanual se ve "un claro progreso", aunque "no es suficiente y hay mucho trabajo por hacer".

La Línea 2 del programa Emplea-T contempla incentivos a la segunda o sucesivas contrataciones indefinidas ordinarias por parte de personas trabajadoras autónomas y a cualquier contratación indefinida ordinaria por parte de pymes a personas desempleadas menores de 30 años, personas desempleadas de larga duración o personas mayores de 45 años.

"Es ahí donde debemos poner el empeño, en que los que son los verdaderos creadores de empleo y riqueza reciban la ayuda suficiente para sostener contrataciones y ampliarlas. Ya está bien de castigar a los empresarios y autonómicos como hace el Gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

Ha incidido en que se ha pasado de los 4,4 millones inicialmente presupuestados a los once millones, "un 60 por ciento más de presupuesto que beneficiarán a cientos de jiennenses en búsqueda de empleo".

Las cuantías de ayudas que contempla la Línea 2 van de los 15.000 euros para contratos indefinidos ordinarios a jornada completa a los 7.500 euros para jornada parcial, cifras que se incrementan en 2.000 y 1.000 euros cuando la persona beneficiaria sea mujer.

Con ello se pretende "fomentar el empleo estable y mejorar la competitividad empresarial, y es evidente que así lo han entendido los autónomos y las pymes jiennenses, superando en número de solicitudes todas las expectativas".

En este sentido, Domínguez ha agradecido la "valentía y el esfuerzo" de los empresarios y autónomos, de quienes cada día se levantan con la motivación de generar empleo y riqueza porque su éxito es el éxito de nuestra tierra".

La Línea 2 es una de las siete que articulan el programa de ayudas a la contratación Emplea-T, que impulsa el Gobierno de Juanma Moreno y que contemplaban cuantías que hasta triplicaban algunas subvenciones hasta ahora vigentes, con una horquilla que va desde los 7.500 a los 20.000 euros por contrato para pymes y autónomos, y entre los 21.000 y los 25.000 euros para corporaciones locales que empleen a jóvenes menores de 30 años.