Dos detenidos y 23 imputados de un grupo criminal dedicado a la sextorsión con víctimas en todo el país

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado este martes un grupo criminal dedicado a la sextorsión, que presuntamente extorsionaban a usuarios de páginas de contacto sexual por todo el territorio nacional. La operación se ha saldado con la detención de los dos presuntos cabecillas del grupo en Valencia, uno de ellos se encuentra en prisión, y 23 presuntos colaboradores imputados.

Según una nota remitida por el Cuerpo, el modus operandi consistía en la suplantación de identidad de los presuntos autores a un individuo de nacionalidad albanokosovar, para después amenazar a las víctimas con causarles lesiones graves, incluso la muerte, tanto a ellas como a sus familiares, si no entregaban determinadas cantidades de dinero.

La investigación se inició tras una llamada anónima que alertaba de dos hombres que estaban coaccionando a usuarios de páginas web de citas sexuales. Al frente de la misma, los agentes especializados en delincuencia económica y fiscal de Sevilla, establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió confirmar los hechos, identificar a los dos implicados e intervenir diversos objetos, entre ellos varios teléfonos móviles.

El análisis del material intervenido permitió descubrir la existencia de un grupo criminal perfectamente organizado dedicado a extorsionar a usuarios de páginas de contacto sexual, simulando ser mujeres interesadas en encuentros para posteriormente amenazarlos.

La investigación ha permitido localizar 73 denuncias en todo el territorio nacional, además de un número significativo de víctimas que no formalizaron denuncia pese a haber sufrido coacciones similares. Los agentes identificaron una estructura encabezada por dos cabecillas y apoyada por al menos 23 colaboradores que actuaban como testaferros o "hombres de paja", aportando sus datos personales para abrir cuentas bancarias y líneas telefónicas empleadas en la actividad ilícita y que el beneficio económico acreditado asciende a casi 200.000 euros.

Los dos detenidos en Valencia fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión para uno de ellos, mientras que el segundo quedó en libertad con medidas cautelares y prohibición de abandonar el territorio nacional.