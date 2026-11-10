Dos detenidos y 575 plantas de marihuana intervenidas al desarticular dos plantaciones en Linares (Jaén)

Plantas de marihuana intervenidas. - CNP

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Linares (Jaén) a dos personas por presuntos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico al desmantelar dos plantaciones de marihuana, en las que se han intervenido 575 plantas

Ha sido en la operación Jaroco que ha desarrollado a lo largo de los últimos meses la Comisaría de la referida ciudad en el marco de una "lucha firme y decidida" contra el tráfico de drogas y delitos contra la salud pública, según ha informado este martes el CNP.

La investigación, desarrollada por la Brigada Local de la Policía Judicial y liderada por el Grupo de Drogas, ha contado con la colaboración de diversas unidades policiales de la comisaría, como el Grupo de Atención al Ciudadano, Policía Judicial y Policía Científica.

Se han practicado dos registros domiciliarios, en los que se procedió a la intervención de 575 plantas de marihuana, así como diverso material destinado a su cultivo.

Con esta operación, se dan por desarticulados dos puntos de cultivo de marihuana en Linares, "dentro de la línea de actuación del nuevo grupo de estupefacientes de la Comisaría Local de Policía Nacional, centrada en la lucha contra el tráfico de drogas" en el municipio.