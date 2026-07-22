Dos detenidos en Baza (Granada) por vender droga a domicilio por el método de 'telecoca'

Droga intervenida. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a dos hombres de 28 y 26 años que fueron descubiertos en una finca abandonada cortando la droga que posteriormente distribuían con patinete eléctrico a domicilio por el llamado método de 'telecoca'.

El detenido de 28 años en la denominada 'Operación Cuco' ya había sido investigado y detenido en abril de este año por un delito similar; las pesquisas determinaron que, lejos de desistir de su actividad, habría estado continuando con su modo de vida dedicándose al menudeo de sustancia estupefaciente, habiéndose asociado con el otro detenido. Ambos con antecedentes previos en su haber.

Fruto de la investigación, los agentes pudieron localizar una finca con dos edificaciones semiderruidas y sin referencia catastral alguna que, presuntamente, sería la ubicación donde los investigados estarían tratando la sustancia estupefaciente.

En el momento de realizar el registro del lugar, los policías observaron a los dos individuos posteriormente detenidos realizando labores de "corte" de la sustancia haciendo uso de un cazo con agua y bicarbonato.

El resultado del análisis de la sustancia dio positivo en cocaína. Las pesquisas también pudieron determinar que dicha sustancia estaría destinada al menudeo, motivo por el cual la estaban cortando con bicarbonato sódico para generar más cantidad y obtener así más beneficios.

Entre los objetos que se requisaron en la intervención se encontraban tres teléfonos móviles, un envoltorio plástico con más de 6 gramos de cocaína, cinco envoltorios pequeños y cerrados con casi 5 gramos más de la misma sustancia, un trozo de roca blanca y pulverulenta que contenía más de 4 gramos de cocaína, una báscula de precisión, una pequeña olla de cocina y un hornillo donde "cortaban" la sustancia, bicarbonato sódico, 37 envoltorios pequeños de plástico y unas tijeras.

Los detenidos han pasado a disposición de la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Baza.