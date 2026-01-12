Dos detenidos en Lucena (Córdoba) tras desmantelar un cultivo 'indoor' con 115 plantas de marihuana

Un agente de la Policía Nacional en la plantación intervenida. - POLICÍA NACIONAL

LUCENA (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en la pedanía lucentina de Jauja (Córdoba) como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras desmantelar una plantación 'indoor' con 115 plantas de marihuana que cultivaban en el interior de su vivienda.

Según ha indicado la Policía en una nota, la investigación comenzó a mediados del mes de diciembre, cuando los agentes de Lucena tuvieron conocimiento de la posible existencia de un cultivo 'indoor' de marihuana en una vivienda de Jauja. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes pudieron comprobar como del interior de la vivienda investigada se desprendía un fuerte olor a marihuana.

Además, los policías observaron como en la fachada de la misma el cableado estaba dispuesto de tal manera que los moradores podrían tener el suministro eléctrico enganchado ilegalmente al trenzado. Una vez realizadas las gestiones pertinentes con la compañía eléctrica, comprobaron cómo, efectivamente, la vivienda se encontraba enganchada ilegalmente al suministro eléctrico.

Ante tales sospechas, los investigadores realizaron las gestiones oportunas para el esclarecimiento de los hechos, identificando a los presuntos autores y llevando a cabo un dispositivo para la entrada y registro en el domicilio.

Una vez en el interior de la vivienda, hallaron un invernadero tipo indoor en pleno funcionamiento, con un total de 115 plantas de marihuana de unos 50 centímetros de altura, además de diversos útiles necesarios para el cuidado de las mismas, como tres lámparas led, dos aparatos de aire acondicionado, tres ventiladores, una turbina y otros efectos necesarios para el cultivo. Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de los dos moradores, a quienes se les imputa la presunta autoría de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.