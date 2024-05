Dos detenidos tras ser sorprendidos robando en una casa en Granada e intentar hacerse pasar por sus dueños

GRANADA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Almuñécar, en la costa de Granada, han sorprendido 'in fraganti' a dos individuos de 58 y 46 años intentando robar en el interior de una vivienda en La Herradura, tras lo cual han comentado a los agentes que eran los propietarios de la misma, lo que ha resultado ser falso, y han sido detenidos.

El intento de robo se produjo sobre las 20,45 horas del pasado 14 de mayo. Supuestamente primero cortaron el candado del cerrojo de la entrada a la vivienda, y forzaron después esta misma puerta y una ventana que da acceso a uno de los dormitorios, tras lo cual saltó la alarma antirrobo, según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Tras ser alertados por la central de alarmas, inmediatamente acudieron a dicho domicilio una patrulla de la Guardia Civil y una patrulla de la Policía Local de Almuñécar. Cuando llegaron los agentes, se encontraron a estos dos individuos en el porche de la vivienda "y, lejos de asustarse e intentar huir, fueron osados y les dijeron que la vivienda era suya", han detallado desde el Instituto Armado.

Los agentes no se creyeron esta explicación y con sus pesquisas consiguieron no solo averiguar quién era el legítimo propietario, un vecino de Baeza (Jaén), sino que también consiguieron hablar con él y supieron que la vivienda no estaba ni siquiera en alquiler. De este modo, ambos individuos fueron detenidos como supuestos autores de un delito de robo en grado de tentativa.