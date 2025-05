Dos grupos de teatro de la ONCE de Sevilla y Granada participan en la Bienal de Madrid

Archivo - Componentes de la compañía teatral Homero en una de sus obras sobre el escenario. - ONCE - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía teatral de la ONCE en Sevilla Homero va a participar en la 19 Bienal de Teatro ONCE (#BienalTeatrONCE) que se va a celebrar entre el 19 y 24 de mayo y va a recorrer los escenarios de diecinueve localidades de toda la Comunidad de Madrid, con un programa de 22 representaciones a cargo de nueve compañías compuestas en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad.

Homero, que dirige Lola Buero, llevará su montaje 'Intervención Vania' a dos municipios madrileños: el martes 20 de mayo, a las 20,00 horas, actuarán en el Teatro Municipal José María Rodero de Torrejón de Ardoz, y el miércoles 21 de mayo, a las 19,00 horas, en el Teatro José Monleón de Leganés, informa en un comunicado.

Para estas funciones el público podrá acudir con entrada gratuita, previa retirada, hasta completar aforo. Los lugares de recogida pueden consultarse en la web de la Bienal. Ambas representaciones de Rivas contará con audiodescripción para el público con ceguera.

Homero ha destacado por su participación en eventos como el Mundial de Teatro Amateur de Mónaco, el Festival Nacional de Teatro Romano de Mérida, la Bienal de Teatro de la ONCE y el Festival A Meu Ver en Coimbra, Portugal. Ha sido galardonado con el Premio Max en 2013, premios en el Certamen de la UNESCO en 2017 y el Premio Quejío Salvador Távora.

Además, ha participado en el cortometraje 'Si Talía fuera ciega'. Algunos de sus montajes incluyen 'Bodas de sangre', 'Construyendo a Verónica', 'Historias mínimas', 'Mujeres bárbaras', 'La clase muerta', 'La boda de los pequeños burgueses' e 'Intervención Vania'. Actualmente, Homero se encuentra trabajando en 'Las criadas', de Jean Genet.

En 'Intervención Vania', Homero trabaja una adaptación de la obra original de Antón Chejov realizada por el anterior director del grupo, Gonzalo Validiez. Una familia chejoviana y una radio desvencijada. El grupo de teatro Homero toma la obra de Antón Chejov, 'Tío Vania', como material de partida y se sumerge en una cotidianidad estática en la que esta familia intenta sostener su existencia. La tía Vania y Sonia trabajan, Elena se aburre, el doctor deambula, la niñera limpia y la madre juega a las cartas mientras la profesora está en su despacho

Por su parte, el Grupo de Teatro Jacaranda11 nace en 2013 en Granada, como taller de teatro. Está formado en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual, afiliados a la ONCE. Forma parte de la Asociación Cultural de personas ciegas y con discapacidad visual de Andalucía.

Jacaranda11 tiene vocación de continuidad y pretende acercar el mundo de la discapacidad a otros colectivos a través del teatro. Si para cualquier aficionado es un reto plantarse en un escenario y vivir otras vidas, en su caso es la oportunidad de enriquecerse con nuevas experiencias, crecer como seres humanos y mostrar al mundo que personas con discapacidades, en este caso visuales, pueden también "vivir otras vidas" y soñar otros mundos, como señala la ONCE en su página web.

Entre otras obras, han puesto en escena una adaptación de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, por Carmen Ruiz-Mingorance, quien ha trabajado el texto lorquiano desde la expresión corporal, la construcción de personajes y el figurinismo, como una comedia.

19 BIENAL DE TEATRO

Es la primera vez que se celebra en la Comunidad de Madrid este festival de las artes escénicas promocionadas desde la ONCE que, cada dos años, viaja a diferentes puntos de nuestra geografía. Esta 19 Bienal de Teatro ONCE llegará hasta 19 localidades madrileñas, a través de 22 representaciones. La organización de esta Bienal cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, Metro de Madrid y EMT Madrid, así como de los diferentes Ayuntamientos y teatros implicados.

En el año 2013 los Grupos de Teatro de la ONCE fueron reconocidos con el Premio Max de Teatro Aficionado; en 2021, la mayoría de los que participan en esta Bienal formaron parte de la producción audiovisual 'Si Talía fuera ciega', y a finales de ese mismo año, la ONCE recibió la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España, en reconocimiento a la labor que desarrolla la Organización en el ámbito cultural, en general, y en particular, al apoyo y la colaboración para la inclusión de las personas con discapacidad visual en el mundo del teatro.