Dos menores y dos mujeres heridos al salirse de la carretera con su coche en Villanueva de la Reina (Jaén)

Jaén 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos menores y dos mujeres han resultado heridos en una salida de vía ocurrida este viernes en Villanueva de la Reina (Jaén), según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Según ha informado la Junta en una nota, el accidente ha ocurrido poco antes de las 6,30 horas, momento en el que el teléfono 1-1-2 ha gestionado un aviso por un turismo que se había salido de la calzada en el kilómetro 308 de la A-4, sentido Bailén. La sala coordinadora activó en ese instante a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a Mantenimiento de la Calzada y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los servicios médicos desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 que han atendido y trasladado al Hospital Alto Guadalquivir a cuatro personas: un bebé de 11 meses, una niña de dos años y dos mujeres, de 39 y 68 años.