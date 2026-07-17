Dos pantallas gigantes y amplio despliegue policial para la final del Mundial en Granada

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia. Archivo. - Diego Radamés - Europa Press

GRANADA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Granada se prepara para vivir la gran final del Mundial de Fútbol que enfrentará el próximo domingo, a las 21,00 horas, a la Selección Española con Argentina, un encuentro que podrá seguirse desde dos pantallas gigantes en la explanada del Palacio de Congresos y para el que se ha diseñado un amplio dispositivo que combina seguridad, limpieza y atención sanitaria.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha explicado que "Granada quiere vivir esta final como se merece, en la calle y en comunidad". Para mejorar la experiencia de los partidos de cuartos de final y de semifinal, se ha decidido que se implementará una segunda pantalla para aprovechar mejor la 'grada urbana' que es la escalinata del Palacio.

Esto duplicará prácticamente el aforo de las convocatorias anteriores, mejorando la visibilidad para todos los asistentes, pero además se han reforzado todos los dispositivos municipales.

La pantalla extra supondrá que en el lugar, que estará operativo desde las 19,00 horas, se situarán dos monitores gigantes de 7x4 metros, ampliando así la capacidad de convocatoria del evento. Asimismo, y por motivos de seguridad, a criterio de Protección Civil, se suprimirán las sillas de la zona más próxima a las pantallas.

En la planificación de la convocatoria, la seguridad centra buena parte del operativo: casi un centenar de agentes, entre Policía Local y Policía Nacional, velarán por el buen desarrollo de la jornada gracias a la estrecha coordinación mantenida con la Subdelegación del Gobierno.

No obstante, Saavedra ha hecho un llamamiento al buen comportamiento de todos los asistentes, recordando que "ya está prohibido el consumo de alcohol en la vía pública, por lo que la vigilancia en este sentido será intensa" y subrayando que el dispositivo de seguridad estará especialmente vigilante ante la posesión de material inflamable o pirotécnico, elementos que pueden poner en riesgo la integridad de los asistentes y que no tienen cabida en una celebración de este tipo.

"Se trata de que jóvenes, mayores y familias puedan disfrutar del partido, sin los riesgos que implica la posesión y el encendido de bengalas u otros elementos inflamables".

Tanto antes, como después del partido, el servicio de limpieza también se verá reforzado de manera notable, multiplicando por cuatro el número de papeleras disponibles y aumentando el número de contenedores en la zona.

A ello se suma el refuerzo de una veintena de efectivos, que se repartirán entre la Explanada del Palacio de Congresos y la Fuente de las Batallas para garantizar que la ciudad amanezca el lunes en perfecto estado.

Además, de manera preventiva, se protegerán las fuentes de la Plaza de los Campos, de las Batallas y de las Granadas, con el objetivo de evitar posibles daños derivados de la celebración, alguna de las cuales ya sufrió daños en los partidos previos.

Protección Civil dispondrá, asimismo, de dos Unidades de Soporte Vital Básico durante toda la jornada, mientras que la proximidad del Parque Sur de Bomberos facilitará, llegado el caso, cualquier tipo de intervención, aunque desde el Ayuntamiento se confía en que no sea necesaria y apelan al "civismo" para disfrutar de esta gran final.