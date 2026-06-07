Duendes del Parke e Izeta, finalistas del 28º Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna (Jaén)

Cartel con los finalistas del 28º Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna. - ASOCIACIÓN MIAQUE

PORCUNA (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

El Concurso de Bandas Emergentes (CBE) Ciudad de Porcuna (Jaén) ya tiene sus dos finalistas, elegidos de entre los 256 grupos de toda España que se han presentado a esta vigésimo octava edición: los barceloneses Duendes del Parke y los granadinos Izeta.

La selección no ha sido nada fácil, dada la calidad de los semifinalistas. Así, si ya fue complicado escoger a esas seis bandas, "elegir únicamente a dos para la final ha sido una tarea casi imposible".

"Lo más difícil de formar parte del jurado no es decidir quién pasa; es tener que dejar fuera a bandas con tanto nivel y tantas ganas de hacer las cosas bien", ha destacado la Asociación Cultural Miaque, que organiza el certamen junto al Ayuntamiento, en una publicación en Facebook para anunciar los dos finalistas.

Su nombres se han conocido una vez culminadas las tres semifinales, celebradas en diversos establecimientos del municipio entre marzo y mayo. Un mes, éste, al que no es habitual que lleguen, si bien este año tuvo que aplazarse una de las actuaciones por las malas condiciones meteorológicas.

La modificación de la fecha conllevó, además, un cambio en los grupos, de modo que los inicialmente previstos se sustituyeron por reservas. De este modo, los semifinalistas han sido Duendes del Parke (Barcelona), Álamo 51 (Murcia), T-Lenoir Rock (Madrid), Roswell (Linares), Izeta y Sarajevo 84, ambos de Granada.

Precisamente el número de semifinalistas, que han pasado de ocho a seis, y de finalistas, de tres a dos, es una de las principales novedades de esta edición, con el objetivo de dinamizar el formato y seguir impulsando la calidad del certamen. Algo que también se busca con el aumento de premios: 1.500 euros para el ganador y 1.000 para el segundo clasificado.

La actuación en la que se decidirá el ganador del XXVIII CBE Ciudad de Porcuna tendrá lugar el próximo verano en el MiaqueFest 2026, a cuyo escenario se subirán Duendes del Parke e Izeta.

Este certamen pretende ofrecer una oportunidad a las formaciones que comienzan su andadura en el mundo de la música. Desde 1998, ha servido como "plataforma para cientos de bandas que han encontrado en Porcuna un trampolín para dar a conocer su música". Algo que se refleja en el amplio listado de grupos que han pasado por él, "muchos de ellos hoy consagrados".

Guadalupe Plata, La barca de Sua, Trasthucada, Supersanwich, Jarrillólata, La Inesperada Sol Dual, Lokole, Boss and Over, Jammin Dose, Los News, The Royal Flash, Maldito Swing, El Kamión de la Basura, Santísima, The Niftys, Vilma, Mojo Experience, Wahira, Sergio Gómez, Canastéreo, Paramon Union, Pavana Dingo, Los Jaleo o Terral son algunos de ellos. En 2025, los granadinos El Niño Delta se hicieron con el primer premio.