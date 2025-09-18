Echa a andar el Hub de Industria Cultural Creativa de la mano de los jóvenes empresarios de Granada

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha asistido este jueves a la inauguración oficial del Hub de Industria Cultural Creativa de Granada (Hubic) un espacio pionero destinado a fomentar la innovación, el talento y el emprendimiento en el ámbito cultural y creativo de la ciudad.

Este proyecto se materializa gracias al acuerdo de cesión de la antigua Fábrica Textil San Patricio a la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada, firmado hace un año, que ha hecho posible la creación de este centro de innovación y emprendimiento cultural bajo la coordinación del Ayuntamiento.

La alcaldesa ha subrayado, según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, que "damos este importante paso para el sector cultural de cara a retener talento y promover la creación de empresas en un sector puntero en Granada, que también contribuirá a generar empleo y dinamizar nuestra ciudad".

Carazo ha destacado que el Hubic busca atraer a los "nómadas culturales", jóvenes creativos que viajan hasta Granada para inspirarse y desarrollar sus proyectos. "Esta iniciativa se suma a nuestra candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, con el objetivo de convertir nuestra ciudad en un faro de inspiración y creatividad, de la mano de la innovación y el emprendimiento", ha añadido la regidora.

"Con Hubic consolidamos un espacio que no solo acoge talento y creatividad, sino que también impulsa la economía y posiciona a Granada como capital nacional e internacional de la cultura", ha concluido Carazo.

Por su parte, el presidente de AJE Granada, Alejandro Aguado, ha señalado que "la creación del Hubic Granada marca un hito para los jóvenes empresarios de toda España. Este proyecto no solo impulsará la economía cultural local, sino que atraerá talento y creatividad a nuestra ciudad. Agradecemos al Ayuntamiento de Granada por su apoyo y visión para convertir este icónico espacio en una realidad".

El Hubic contará con espacios de coworking, networking, formación y difusión cultural, conectados además con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, lo que reforzará la proyección nacional de Granada como "referente cultural y creativo", han destacado desde el consistorio granadino.

El proyecto se concibe como un ecosistema cultural vivo que trasciende el concepto de centro de trabajo compartido: será un laboratorio de co-creación donde artistas, tecnólogos, gestores culturales y ciudadanía desarrollen proyectos híbridos que unan tradición y vanguardia.

El Hubic contará con un programa anual de innovación abierta, mediante el cual se seleccionarán startups y emprendedores que recibirán mentoría especializada, apoyo económico de hasta 15.000 euros para pruebas de concepto y acompañamiento en el desarrollo de prototipos.

Junto a ello, se impulsarán exposiciones permanentes y temporales con proyectos nacidos en el propio hub, obras de artistas residentes y experiencias digitales interactivas, que servirán como escaparate del talento local e internacional.

El Hubic también será un centro de formación y transferencia de conocimiento, con ciclos de emprendimiento cultural, bootcamps de innovación, clínicas de negocio, mentorías y programas de internacionalización, además de charlas inspiradoras impartidas por expertos nacionales e internacionales.

El proyecto prevé la puesta en marcha de residencias creativas intergeneracionales e internacionales, atrayendo a artistas, tecnólogos y colectivos híbridos que aporten nuevas miradas y conecten a Granada con redes globales de innovación cultural.

Además, se desarrollarán laboratorios colaborativos, como el Laboratorio de técnicas mixtas (artesanía y tecnología), talleres de digitalización de saberes tradicionales, campamentos creativos para jóvenes o experiencias de co-creación con museos y galerías.

FESTIVAL DE NARRATIVAS HÍBRIDAS

La programación anual incluirá un Festival de Narrativas Híbridas, encuentros sectoriales de industrias culturales y creativas, una Feria de Emprendimiento ICC para dar visibilidad a proyectos innovadores y un Anuario Hubic que recopilará tendencias y casos de éxito.

El Hubic aspira a integrarse en redes internacionales como EIT Culture & Creativity y a convertirse en un polo de atracción para residencias, colaboraciones europeas y alianzas con instituciones culturales y tecnológicas.

De este modo, Granada, según ha finalizado el Ayuntamiento, refuerza su papel como ciudad referente en industrias culturales y creativas, consolidando la cultura como motor de transformación económica y social, en estrecha conexión con el horizonte de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.