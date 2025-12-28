La Junta licita por 6,3 millones una subestación eléctrica para el Parque Logístico de Carmona (Sevilla)

Parque Logístico de Carmona. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CARMONA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado dos contratos para ejecutar las obras de una subestación eléctrica en el Parque Logístico de Carmona (Sevilla). Concretamente, AVRA ha ofertado el proyecto y la ejecución de los trabajos, con un presupuesto de 6.189.213 euros, además del servicio de asistencia técnica, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras, licitado por 198.840 euros.

En una nota de prensa, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha resaltado la inversión del Gobierno de Juanma Moreno para reforzar un sector estratégico para la economía andaluza. "La dotación de suministro eléctrico para la segunda fase del Parque Logístico de Carmona consolidará este espacio como nodo aeroespacial en Europa", ha subrayado Díaz, que considera que este enclave supondrá "un impulso para la economía andaluza y para la creación de puestos de trabajo".

La consejera ha reiterado también que "la finalidad de este proyecto impulsado por el Gobierno andaluz es fomentar el crecimiento de la economía, el desarrollo de la industria aeronáutica y la generación de empleo, sobre todo entre los jóvenes cualificados en este sector".

A través de esta actuación, la Consejería de Fomento dotará de suministro eléctrico a la segunda etapa del Plan Parcial del Parque Logístico. El contrato abarca la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, con un plazo de 20 meses para acometer estos trabajos.

Las obras se ejecutarán en unos terrenos propiedad de la Sociedad para el Desarrollo de Carmona (Sodecar), dependiente del Ayuntamiento de Carmona y con la que la Junta de Andalucía viene trabajando, dentro de un marco de colaboración institucional, para atender la demanda de suelos para proyectos aeronáuticos. Esta cooperación ha tenido como resultado la firma de varios convenios previos que han permitido a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía licitar esta actuación.

Por un lado, se ha acordado la ejecución de los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación y reforma de las redes existentes por parte de la compañía encargada de la distribución de energía eléctrica, E-distribución.

También se han establecido acuerdos con el resto de los propietarios para la reordenación de las infraestructuras eléctricas en la zona, y se ha suscrito un convenio para la distribución de los trabajos y los costes necesarios con el fin de culminar el Parque Logístico.

Esta intervención se suma a la adjudicación, el pasado mes de septiembre, de parte de estos terrenos del Parque Logístico de Carmona a la compañía suiza Pilatus Aircraft Ibérica, que pondrá en marcha un nuevo proyecto industrial que posicionará a Andalucía como región líder en la fabricación y el ensamblaje de aviones.