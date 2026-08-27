Eclipse parcial de Luna en Andalucía 2026: a qué hora verlo este viernes en cada provincia

Archivo - Eclipse lunar parcial en Sevilla con la Torre del Oro enfrente. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se prepara para contemplar, la noche de este viernes, 28 de agosto, un eclipse parcial de Luna. Una de las principales dudas es a qué hora podrá observarse el fenómeno desde cada punto de la comunidad y cuáles serán las mejores condiciones para contemplarlo.

Según explica el Observatorio Astronómico Nacional (IGN) en su página web, consultada por Europa Press, la fase parcial del eclipse será visible desde toda España antes de la puesta de la Luna. No obstante, en el centro y el este de la Península, así como en las islas Baleares y Melilla, el satélite se pondrá antes de que concluya esta fase. En el resto de la Península, Canarias y Ceuta, la Luna se ocultará después de que finalice la fase parcial.

El fenómeno astronómico alcanzará una magnitud de 0,93 y podrá observarse, en alguna de sus fases, desde amplias zonas de Europa, África, Asia occidental y América.

Además, el eclipse podrá contemplarse a simple vista, sin ningún riesgo para la salud y sin necesidad de utilizar instrumentos o equipos especiales.

¿A QUÉ HORA SE VERÁ EL ECLIPSE EN ANDALUCÍA?

El eclipse de Luna previsto para este viernes alcanzará casi su máximo en todas las capitales andaluzas, con una magnitud de 0,92. La fase parcial comenzará a las 4,34 horas y concluirá a las 7,52 horas.

En cuanto a los horarios de salida y puesta de la Luna en cada capital andaluza, en Almería el satélite aparecerá a las 20,54 horas y se ocultará a las 7,45 horas. En la capital gaditana, la salida tendrá lugar a las 21,09 horas, mientras que la Luna se pondrá a las 8,02 horas. En Córdoba, será visible desde las 21,04 horas hasta las 7,54 horas.

En Granada, la Luna saldrá a las 20,59 horas y se pondrá a las 7,50 horas. En la capital onubense, aparecerá a las 21,13 horas y desaparecerá por el horizonte a las 8,04 horas. Por su parte, en Jaén, la salida lunar se producirá a las 21,00 horas y la puesta, a las 7,50 horas.

Por último, en Málaga, la Luna saldrá a las 21,02 horas y se ocultará a las 7,54 horas, mientras que en la capital hispalense será visible desde las 21,02 hasta las 7,54 horas.