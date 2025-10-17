Ecologistas en Acción reclaman empleos "dignos" para los bomberos y un cumplimiento "efectivo" de la gestión forestal

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Andalucía ha expresado este viernes su apoyo a la marcha convocada para el 18 de octubre por los bomberos forestales, en defensa de empleos "dignos" y del cumplimiento "efectivo" de las medidas técnicas y de prevención en la gestión forestal.

La organización ecologista ha subrayado en una nota la importancia de reconocer la labor y las reivindicaciones de "quienes se enfrentan cada año a decenas de focos activos y miles de hectáreas calcinadas", y ha exigido "recursos suficientes" para la prevención y la lucha contra el fuego dentro de una política forestal "integral, efectiva y duradera".

Una ley estatal a la que han calificado como "insuficiente y sin desarrollar". En este sentido, la entidad ha explicado que la actual Ley 5/2024, de 8 de noviembre, regula a los bomberos forestales en el conjunto del Estado español y establece un marco básico para su profesión.

Sin embargo, los ecologistas han advertido que "la norma no garantiza un número mínimo de efectivos durante todo el año, ni considera las labores preventivas como una parte esencial del trabajo forestal".

Asimismo, la organización también ha criticado que no se reconocen como "enfermedades profesionales" aquellas derivadas de las tareas de extinción y prevención, "ni se blinda el carácter público del servicio", permitiendo la intervención de empresas privadas en la elaboración de protocolos en terrenos públicos y privados.

Transcurrido casi un año desde su aprobación, la ley sigue "sin desarrollarse plenamente", lo que está provocando "un aumento de la precariedad laboral" en el sector. "Mientras el coste de la vida crece un 12%, los salarios apenas suben un 2%, los contratos siguen siendo temporales y muchas personas ni siquiera pueden acceder a una jubilación digna", ha señalado la organización.

En este sentido, han incidido en que todavía "no han recuperado el complemento por antigüedad", el cual viene a compensar en el sector público estas subidas salariales "muy por debajo del coste de vida". Los bomberos forestales junto con los Agentes de Medio Ambiente y Agua (Amaya), son "los únicos colectivos de empleados públicos que no tienen reconocida dicha antigüedad en sus salarios".

En este sentido, Ecologistas en Acción ha considerado "inadmisible" que, tras un verano con más de 40 focos activos y más de 354.000 hectáreas quemadas, "las administraciones aún no hayan completado la aplicación de esta normativa" y han alertado de que, en el ámbito andaluz, los medios humanos y técnicos del dispositivo forestal son "claramente insuficientes".

A su juicio, los vehículos licitados "tampoco cumplen las especificaciones técnicas necesarias para el trabajo en campo" --como altura mínima, radio de giro o acceso seguro al material--, lo que "compromete la seguridad y eficacia del personal".

En el ámbito laboral, la entidad ha destacado la "ausencia de la figura de correturnos", lo que, según ha apuntado, obliga a los bomberos forestales a acumular jornadas "excesivas" en los meses de alto riesgo "sin poder compensarlas posteriormente". Además, ha añadido que el fin de los contratos temporales al finalizar la campaña de verano "impide completar las tareas de prevención, favoreciendo así la privatización progresiva del servicio".

Desde Ecologistas en Acción Andalucía han apoyado las reivindicaciones de los bomberos forestales y han reclamado una planificación territorial adaptada a cada ecosistema, que "refuerce la prevención, dote al servicio de medios públicos suficientes y asegure la restauración de hábitats y la protección de la biodiversidad tras los incendios".

"Un sector precarizado y empobrecido es un sector débil frente a un problema de enormes dimensiones ambientales y sociales. La defensa del monte y de las personas que lo protegen es una cuestión de justicia ambiental y social", han concluido desde la organización.