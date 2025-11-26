Ecologistas denuncian el método de limpieza del río Genil a su paso por Granada

Río Genil con aguas sucias - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha informado este miércoles de la denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y ante la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada el método de limpieza del río Genil a su paso por la capital granadina, a la altura del Hospital La Inmaculada.

Según ha informado la asociación ecologista en una nota de prensa se opta por "remover los lodos contaminados y achucharlos a la corriente para que el río se lleve estas olorosas sustancias" por lo que la denuncia de los hechos se presenta ante la CHG en lo que respecta a supuestos "vertidos tóxicos a las aguas" y ante la Junta en lo referente a "daños" a la vida en el río, "lo que supone una infracción muy grave según la ley de flora y fauna andaluza".

"Estos lodos deben proceder del embovedado del río Darro que todavía recibe aguas residuales, en una clara dejación de funciones del Ayuntamiento en lo que respecta al ciclo integral del agua", ha señalado Ecologistas en Acción.

Ha detallado además que, cuando hay lluvias fuertes, "los residuos acumulados bajo el embovedado son arrastrados y depositados aguas abajo en el Genil" y, para limpiar estos sedimentos, "lo más barato es empujarlos y aprovechar la corriente del río".

"Lo que no han pensado es en la contaminación que han generado aguas abajo y que acaba con toda la fauna acuática a lo largo de kilómetros de cauce", ha argumentado.