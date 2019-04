Economía circular y energía renovable centran el debate de la International Conference on Green Construction

Publicado 08/04/2019 18:27:09 CET

CÓRDOBA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La economía circular, la energía renovable y el reciclaje de materiales centrarán el debate de la International Conference on Green Construction que se celebra durante la presente semana en la Universidad de Córdoba (UCO).

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, el problema medioambiental y el cambio climático exigen medidas urgentes desde todos los sectores socioeconómicos y políticos. En concreto, el sector de la construcción es responsable de una parte "muy significante" del consumo global de energía, electricidad, agua y materiales.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el CO2 que produce esta industria supone el 20 por ciento del total mundial de emisiones por lo que el desarrollo de un método de construcción y tecnologías más eficientes con un nivel reducido de impacto medioambiental es cada vez más necesario.

Bajo esa premisa se celebra estos días en la Universidad de Córdoba un encuentro internacional en el que personas expertas tanto del ámbito científico como del productivo tratan de intercambiar nuevas ideas y buscar fórmulas que alineen a la industria de la construcción con los objetivos medioambientales que el planeta requiere.

Se trata de poner en común conocimientos relacionados con tecnologías sostenibles del sector de la construcción. "Conoceremos experiencias reales que están trabajando, por ejemplo, en materiales para paredes que puedan capturar el C02 del aire o para evitar que se ennegrezcan por el acto de microorganismos", ha señalado el catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Córdoba en la Escuela Politécnica Superior de Bélmez, José María Fernández.

Por otro lado, el profesor titular de Ingeniería de la Construcción de la UCO José Ramón Jiménez ha asegurado que "debemos olvidar esa economía lineal que decía que había que producir, consumir y tirar". La única solución pasa por reutilizar residuos de la biomasa o de demoliciones, infravalorados hasta ahora, para crear nuevos materiales de construcción.

Es lo que se llama la economía circular en la que la región de Andalucía es pionera en España. "El sector de la universidad y de la empresa ya están trabajando sobre este concepto. Ahora solo hace falta que las administraciones se pongan las pilas", ha recalcado el investigador.

La inauguración de la International Conference on Green Construction, organizada por la Universidad de Córdoba en colaboración con la Escuela Politécnica Superior de Bélmez y financiada por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus+ y del proyecto 'VipSkills' (Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers), ha estado presidida por el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UCO, Antonio Cubero.

Junta a él han estado los miembros del comité organizador Antonio Rodero Serrano, catedrático de Física Aplicada; José María Fernández Rodríguez, catedrático de Química Inorgánica; y José Ramón Jiménez Romero, profesor titular de Ingeniería de la Construcción. También contó con la presencia de Dorota Krawczyk, de la Bialystok University of Technology de Polonia, como miembro del Comité Científico Internacional.

Al encuentro, que concluirá este martes, está previsto que acudan más de 100 asistentes entre estudiantes, profesionales del sector e investigadores. "Contará con la participación de 19 universidades de todo el mundo y diferentes empresas que destacan por su innovación en el ámbito de la construcción sostenible", ha informado Antonio Rodero.

En 51 comunicaciones orales, se hablará sobre un medio ambiente limpio, fuentes de energía renovable, nuevas tendencias para el aislamiento térmico, nuevos materiales para la construcción y economía circular.