Economistas concluyen que Europa se enfrenta a un "grave momento existencial" en el que debe ganar autonomía estratégica

Segunda jornada de trabajo en el 'Foro OEA Cesur: Avanzando en la incertidumbre", organizado por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) y el Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur).

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Foro OEA Cesur: Avanzando en la incertidumbre", organizado por el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) y el Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur), con la colaboración de la Fundación Unicaja, ha finalizado este viernes tras dos días de debate sobre la situación económica global, nacional y regional. La segunda jornada se ha centrado en el análisis de la coyuntura geopolítica europea y la política fiscal.

El catedrático de Economía y exconsejero del Banco Central Europeo (BCE) y del BBVA, José Manuel González-Páramo, ha ofrecido la ponencia 'Hacia una Europa postamericana', presentada por Rogelio Velasco, exconsejero de Economía de la Junta de Andalucía. González-Páramo ha situado a Europa en un "grave momento existencial", señalando que el centro de gravitación económica del mundo se aleja de Occidente con la pujanza de China e India, que han aumentado su peso en el PIB global en 25 puntos porcentuales, los mismos que han perdido EE.UU., Europa y Japón, ha recogido Cesur en una nota.

Asimismo, ha advertido de que la ruptura de la alianza transatlántica y el fortalecimiento de las relaciones entre EE.UU. y China relega a Europa a un papel de "superpotencia incompleta y dependiente". Para hacer frente a esta situación, González-Páramo ha defendido la necesidad de que Europa gane "autonomía estratégica abierta" y refuerce su resiliencia económica, poniendo un foco total en la innovación y la competitividad para poder financiar las transiciones digital, energética y de seguridad y defensa.

Tras el análisis geopolítico, el Foro se ha centrado en la política fiscal española. Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha analizado la gobernanza fiscal de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en una sesión presentada por Joaquina Laffarga, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla.

Herrero ha destacado la necesidad de adaptar el marco fiscal nacional a la reforma europea, en vigor desde 2024, promoviendo los tres pilares sobre los que se asienta: la visión de medio plazo, la apropiación nacional y la diferenciación. Según la presidenta de la AIReF, el marco fiscal nacional debe integrar el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (Pfemp) en el marco nacional y articular un sistema de fijación de objetivos nacionales coherentes con las variables europeas, establecer un sistema de distribución de objetivos entre las administraciones públicas que tenga en cuenta la factibilidad y las diferencias entre ellas, y eliminar las diferencias entre las reglas de gasto nacional y europeas.

La jornada ha continuado con la mesa "Qué hace un país sin presupuestos y qué posibilidades fiscales tiene", donde se ha debatido la gestión económica ante la ausencia de presupuestos generales. En este debate han participado Salvador Barrios, jefe de Unidad de Política Fiscal del JRC de la Comisión Europea, y Diego Martínez, catedrático de Economía de la UPO e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), moderados por José Ignacio Castillo, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla.

Los expertos han indagado en el Pacto de Estabilidad reformado y su impacto en el contexto de los nuevos objetivos de la UE (autonomías estratégicas, defensa, descarbonización), la necesidad de transparencia y disponibilidad de datos para la estimación del impacto de las reformas fiscales, el papel clave de las instituciones fiscales independentes, la eficacia real de la condicionalidad de los fondos Next Generation y el estado de la ejecución de estos fondos en España y Andalucía y la necesidad de promover inversión pública pero también la capacidad innovadora de los territorios.

Además, han analizado las consecuencias de la prórroga presupuestaria en la gobernanza económica nacional, debatiendo sobre el supuesto "fetichismo presupuestario" y han valorado la posibilidad de un nuevo sistema de financiación autonómica que sea sostenible y respete las diferentes realidades territoriales. Finalmente, se han abordado las posibles líneas de reforma del sistema fiscal español, con la intervención de José Manuel Domínguez, catedrático de Hacienda Pública de la UMA y presidente de la Fundación Unicaja, en una sesión presentada por Cristina Campayo, profesora de Economía de la Universidad de Sevilla.

Domínguez ha recalcado la necesidad de emprender una reestructuración de las finanzas públicas para asentarlas en una senda sostenible y poder generar suficiente espacio fiscal para hacer frente a los retos existentes. Entre las medidas que Domínguez ha expuesto se encuentran un plan de revisión de la normativa fiscal, la revisión y evaluación de los beneficios fiscales, la introducción reglada de ajustes por inflación en el IRPF, la revisión de la tributación de los dividendos o el diseño de un esquema de prestaciones sociales e impuestos no desincentivador del esfuerzo laboral, entre otros. La clausura ha corrido a cargo de José Luis Galán, vicepresidente del OEA, quien ha ofrecido las conclusiones del encuentro.