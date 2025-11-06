La edición de otoño de Música en Segura (Jaén) arranca este viernes con sus cinco conciertos prácticamente agotados

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición de otoño de Música en Segura arranca este viernes y se extenderá hasta el 9 de noviembre con cinco conciertos en la Iglesia de los Jesuitas de Segura de la Sierra (Jaén), además de una excursión musical por el Valle de Río Madera y una acción educativa con conciertos escolares en el Teatro de Orcera.

Pasarán por festival Spanish Brass (Premio Nacional de Música 2020), Sheila Blanco, Mario Mora, Trio Fortuny y Chaconne Ensemble. A un día del inicio, la organización ha confirmado que las localidades están prácticamente agotadas.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha apuntado que "la Junta de Andalucía colabora tradicionalmente con este festival porque se premia la excelencia, la calidad, la originalidad, la sensibilidad, la descentralización de la cultura y porque es un motor para el turismo y para la transformación social de la Sierra de Segura".

Por ello, ha puesto el acento en que el Gobierno andaluz "es la institución pública que más aporta al festival Música en Segura" y "el principal patrocinador público". Asismismo, ha animado a "descubrir o a redescubrir Música en Segura" porque "este festival no dejará nunca de sorprendernos, de emocionarnos y de recordarnos que con la música somos un poco más libres".

Por su parte, el diputado Provincial de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Lozano, ha incidido en que la Diputación de Jaén "ha apoyado a Música en Segura desde su primera edición, siendo su principal apoyo desde el principio".

También ha hecho hincapié en que este festival "tiene un resultado tangible" ya que "ofrece un servicio público cultural de calidad, genera un importante impacto económico y proyecta una imagen de provincia dinámica y abierta, tal y como impulsamos desde la Diputación de Jaén".

"El ciclo de otoño de Música en Segura propone experiencias novedosas, cercanas y exquisitas, con la música de primer nivel dialogando con la naturaleza y el patrimonio", ha dicho Lozano, al tiempo que ha resaltado que emociona comprobar "la respuesta del público, que acude desde todos los puntos del país, así como la creciente implicación de la comunidad local a través de los conciertos escolares y el programa de acceso joven."

En lo que respecta al Ayuntamiento de Segura de la Sierra, su alcalde, José Manuel Martínez, ha destacado que se colabora en este evento cultural "de especial singularidad, acercando a un territorio rural, una oferta musical de alto nivel". "Es motivador seguir trabajando e incrementando esfuerzos en el desarrollo económico, social y cultural a través de la colaboración en eventos de esta magnitud, además de mediante la organización de eventos de gran calado", ha afirmado Marínez.

Música en Segura, festival de delicatessen musicales en Segura de la Sierra, inició su andadura en 2014 y ha superado los 180 conciertos en las doce ediciones, para más de 75.000 personas. En 2025, con el lema 'La Música por Bandera', la edición de mayo congregó a 5.000 personas.

El festival cuenta con el apoyo de Inaem - Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Diputación de Jaén, ayuntamientos de Segura de la Sierra y Orcera, Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación Henri Moerel, entre otros. Ha recibido entre otros galardones la Bandera de Andalucía y el Premio AUPA de BIME Bilbao a Mejor Festival.