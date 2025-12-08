El edificio Biometrópoli de Granada llega a un 50% de ejecución avanzando como futuro espacio cultural sobre el agua

Imagen de la visita de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, a las obras del edifcio Biometrópoli. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado las obras del futuro museo del agua Biometrópolis, acompañada por representantes de Hidralia, para comprobar sobre el terreno el avance de los trabajos en el edificio municipal de la calle San Matías, 11.

Las obras de Biometrópoli, que comenzaron en julio de 2025, alcanzan actualmente un 50% de ejecución y avanzan dentro de los plazos previstos. Biometrópoli nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada e Hidralia tras la cesión municipal del edificio, formalizada en 2025 mediante convenio.

La intervención cuenta con un presupuesto de 727.215,83 euros, financiado en el marco del convenio entre el Ayuntamiento, Hidralia y Emasagra.

Carazo ha destacado que Granada "está demostrando con hechos que sabe unir cultura, sostenibilidad y futuro", poniendo en valor que Biometrópoli "rescata nuestra historia ligada al agua y la convierte en motor de innovación, participación y oportunidades", según una nota del Ayuntamiento.

Este acuerdo permitió activar la rehabilitación y reconversión del inmueble para crear un nuevo espacio cultural y ambiental que reinterpretará el legado hídrico de Granada desde una perspectiva contemporánea.

El museo combinará divulgación, innovación aplicada y participación ciudadana, articulando líneas de trabajo vinculadas a la eficiencia hídrica, la detección inteligente de fugas, el drenaje urbano sostenible, la reutilización de aguas regeneradas y la experimentación con nuevas tecnologías de gestión del agua.

Durante el recorrido, la alcaldesa ha subrayado que este nuevo espacio "es un ejemplo del modelo de ciudad que queremos proyectar hacia 2031: una Granada que conserva su identidad pero que lidera desde el conocimiento y la sostenibilidad".

Carazo ha remarcado además la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y empresas especializadas, afirmando que "la colaboración con Hidralia es fundamental para hacer realidad este espacio, que ya se puede ver cómo toma forma y avanza a un ritmo excelente".

Por su parte, el consejero delegado de Hidralia, Marcos Martín, ha señalado: "Además de la importante recuperación de un edificio histórico para la ciudad, uno de los aspectos más relevantes es que Biometrópolis se convertirá en un centro en el que se desarrollarán soluciones pioneras que ayudarán a hacer de Granada una ciudad sostenible, con el agua como eje vertebrador de su historia y de un futuro en beneficio de sus ciudadanos".

MÁS RECURSOS PARA SER LA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA EN 2031

La actuación se desarrolla en un edificio histórico del corazón de San Matías, un ámbito que se consolida como nuevo eje cultural gracias a su proximidad al futuro Centro Cultural Rey Soler, impulsado en colaboración con la Fundación Unicaja.

La coexistencia de ambos equipamientos refuerza la transformación urbana, social y cultural del entorno, alineada con la estrategia municipal de ampliar la red de espacios culturales de Granada con vistas a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Tras completar las demoliciones y la mayor parte de las instalaciones principales, los trabajos se centran ahora en albañilería por fases, carpinterías, falsos techos y climatización, esta última prácticamente finalizada.

La planta segunda se encuentra muy avanzada, la primera continúa en ejecución y en la baja se ultiman divisiones interiores y preparativos para la instalación del ascensor. Los responsables técnicos destacan la buena coordinación entre oficios y la ausencia de incidencias que puedan afectar al calendario.

El proyecto de rehabilitación incluye también la restauración de elementos patrimoniales como el pavimento de piedra del patio y las escaleras, los marcos de piedra, las rejas de forja y parte de la carpintería tradicional, así como actuaciones de accesibilidad universal, eficiencia energética, ventilación y modernización integral de las instalaciones.

Una vez finalizado, Biometrópoli se convertirá en un museo innovador con áreas expositivas, laboratorios de experimentación urbana, espacios de emprendimiento y zonas de participación que permitirán conectar patrimonio, sostenibilidad y ciudadanía.

Marifrán Carazo ha subrayado que "estamos construyendo una red de espacios que proyecta una Granada que mira al futuro con ambición cultural, solvencia técnica y compromiso ambiental. Biometrópoli es una pieza fundamental en ese camino".

El nuevo museo del agua abrirá sus puertas a lo largo de 2026 y se incorporará a los equipamientos culturales con los que Granada avanza hacia un modelo de ciudad que une identidad, sostenibilidad y cultura en clave de futuro.