Los edificios de Diputación y Ayuntamiento de Córdoba se iluminan de verde por el Día de los Farmacéuticos

El Palacio de la Merced se ilumina de verde por el Día del Farmacéutico. - COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Algunas de las instituciones más destacadas de Córdoba, como la Diputación o el Ayuntamiento, se han sumado al Colegio de Farmacéuticos de Córdoba para conmemorar el Día Mundial del Farmacéutico, celebrado este jueves, 25 de septiembre, iluminando de verde algunos de sus edificios públicos más emblemáticos y característicos.

Según ha indicado la institución colegial en una nota, el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, y las fuentes del Vial Norte en la Avenida de la Libertad, dependientes de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y el Ayuntamiento de la ciudad se iluminaron en la tarde noche de este jueves de verde, color representativo de las cruces luminosas de las oficinas de farmacia.

Con ello, ambas instituciones han querido unirse a los farmacéuticos cordobeses en la celebración de su Día Mundial para poner en valor el papel esencial que desempeñan desde todos los ámbitos de actuación en el cuidado de la salud y el bienestar de los ciudadanos.

Se trata de una efeméride organizada por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y que en esta edición se ha celebrado bajo el lema 'Piensa en salud, piensa en farmacia', que en España se ha acompañado con la leyenda #ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo, reflejando la doble dimensión científica y social de la profesión farmacéutica.

Con ello se ha querido incidir en que, si se piensa en salud, hay que pensar en la farmacia y en los farmacéuticos que trabajan en los distintos campos de actividad sanitaria para ayudar a mejorar la salud y calidad de vida de las personas, responder a las necesidades sanitarias y contribuir a fortalecer la capacidad asistencial del sistema de salud.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, ha agradecido el gesto de ambas instituciones por teñir de verde sus edificios e instalaciones en reconocimiento al trabajo de la farmacia, y ha destacado que "los farmacéuticos cordobeses somos unos agentes de salud claves".

Al respecto, ha añadido "ayudamos, desde la cercanía y la confianza, a dar respuesta a los problemas sanitarios de los ciudadanos en materia de prevención y educación sanitaria, detección precoz y cribado de enfermedades, uso seguro y responsable de los medicamentos, el acceso y seguimiento de los tratamientos o las campañas de vacunación o promoción de hábitos de vida saludable. Por tanto, si se piensa en salud, debemos pensar en farmacia y en los farmacéuticos".

"Somos unos profesionales caracterizados por el espíritu de entrega y vocación al servicio de los pacientes, en especial de los colectivos más vulnerables, como personas mayores o enfermos crónicos. Porque nuestra razón de ser no es otra que trabajar por la mejora de la salud y bienestar de nuestra sociedad", ha dicho Casaño.

Todo ello, ha agregado, "desde la proximidad, el compromiso y la profesionalidad que definen a los más de 1.200 farmacéuticos colegiados de la Córdoba y la red de más de 400 farmacias comunitarias que se encuentran en cada barrio o pequeño municipio rural de nuestra provincia".

FARMACEÚTICOS EN CÓRDOBA

En la provincia de Córdoba en la actualidad hay un total de 1.209 farmacéuticos colegiados (según las estadísticas del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos del año 2024, similar al año anterior). En cuanto al perfil del licenciado en farmacia en Córdoba, es femenino, ya que las mujeres representan el 67% de los colegiados, con una edad media de 49,5 años.

En cuanto a las farmacias comunitarias, hay un total de 405 en la provincia cordobesa, de las que 178 (el 44%) están situadas en la capital y el resto (227) en los municipios de la provincia. De este modo, en Córdoba existe una farmacia por cada 1.912 habitantes, muy lejos de países como Dinamarca, con una farmacia por más de 12.000 habitantes, y Holanda, con una farmacia por cada 6.000 habitantes, lo que permite a las farmacias ser el recurso sanitario más cercano y el más accesible a la población de Córdoba y, en gran medida, garantizar una atención sumamente personalizada y muy eficaz.