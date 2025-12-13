La EMA manda un mensaje Es-Alert a los 36 municipios con aviso rojo por lluvias en Almería

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. - María José López - Europa Press

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha remitido a las 21,05 horas de este sábado un mensaje masivo a los móviles de los 36 municipios que componen la comarca meteorológica del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, afectados por el aviso rojo por lluvias --peligro extraordinario-- que comenzará a partir de las 06,00 horas de mañana domingo, 14 de diciembre.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, en el mensaje se informa de la activación del aviso rojo por lluvias y se insta a la población a extremar la prudencia, con el texto "ante esta situación: extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios. No cruce zonas inundables y respete los cortes de tráfico. No realice actividades en cauces y sus proximidades. Si está en una zona inundable, busque zonas altas o suba a un piso superior. Consulte las recomendaciones del 112 Riesgo extraordinario-por lluvias en: 'https://lajunta.es/5rolh' En caso de emergencia llame al 112".

El mensaje masivo ha sido enviado a los móviles localizados en Albánchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Cantoria, Cóbdar, Chercos, Chirivel, Fines, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Zurgena.

En contexto, Es-Alert es un mecanismo de protección civil pensado para alertas de gravedad, mensajes que se remiten a la población cuando es necesario que la ciudadanía adopte medidas activas para protegerse como forma de evitar o minimizar riesgos inminentes. Cabe concretar que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, elevó el viernes a fase de emergencias, situación operativa 1, el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), ante las previsiones meteorológicas por lluvias asociadas a la Borrasca Emilia que vienen afectando durante el fin de semana a distintos provincias andaluzas.

La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes. La Junta ha apostillado que la situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil. Cabe destacar que el Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado miércoles, 10 de diciembre, cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de "peligro importante" e incidencias asociadas en la región.

De esta forma, durante el sábado permanecen activos los avisos amarillos por viento en la zona del Estrecho (Cádiz), en Sol y Guadalhorce (Málaga) y en Poniente y Almería capital, todos hasta la medianoche.

Además, hay avisos amarillos por fenómenos costeros en el Litoral y la zona del Estrecho (Cádiz), las comarcas malagueñas de Sol y Gualhorce, Axarquía y Costa; la costa granadina y el Poniente y la capital almeriense, avisos que se prolongan hasta mañana.

Además del aviso rojo por lluvias en el Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, a partir de las 06,00 horas del domingo, la Aemet también mantiene activo el aviso naranja por lluvias en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería); y tormentas en Guadix y Baza (Granada), así como amarillo por estos mismos fenómenos en el Estrecho, Levante, Poniente y Almería capital.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

De carácter general, ante los avisos de lluvia, el 112 ha recomendado extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Al hilo, con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua y, si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tal y como ha emitido la Junta, tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar. En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

En cuanto al viento, los días de fuertes rachas el 112 ha sugerido cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos --macetas, toldos, tendederos o sillas-- que puedan caer a la calle y provocar un accidente. En la vía pública, no debemos protegernos del viento junto a muros o tapias, y nos alejaremos de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado y, si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Toda la información de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía ('https://ema112andalucia.es/').