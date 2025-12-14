La Junta destina 10,2 millones en ayudas a ganaderos afectados por la lengua azul, que se abonarán a principios de enero

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, durante la visita. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOS VÉLEZ (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado que la Junta ha activado ayudas directas por valor de más de 10,2 millones de euros para compensar las pérdidas causadas por la lengua azul. Estas subvenciones forman parte de un paquete global de 22,5 millones destinado a problemas sanitarios en el campo andaluz para 2025. Las ayudas, de concesión directa, se abonarán en las primeras semanas de enero con el fin de "aportar liquidez inmediata" a las explotaciones afectadas.

Así lo ha expuesto el responsable de esta área tras una reunión con Juan José Teruel Cecilia, uno de los afectados por la lengua azul en la comarca de Los Vélez, en la provincia de Almería, donde se han registrado 43 explotaciones afectadas por la enfermedad. La visita, según ha explicado la Consejería, tenía como objetivo transmitir el apoyo del Gobierno andaluz a los profesionales locales.

Durante su visita, el consejero ha señalado que desde la Junta quieren que "estas ayudas lleguen rápido, sin esperas y de forma útil, porque sabemos que muchos ganaderos han vivido un año especialmente complicado".

Por su parte, Teruel Cecilia ha agradecido la presencia del consejero y el apoyo institucional tras la difícil campaña. "La enfermedad nos ha afectado mucho y esta ayuda nos da un respiro para poder seguir adelante. Se agradece que vengan a escucharnos", ha expresado el ganadero. En su caso, desde el pasado mes de agosto hasta la fecha ha perdido un total de 68 animales.

Fernández-Pacheco ha destacado la resiliencia del sector ganadero de Andalucía y ha reiterado el compromiso de la Junta con su recuperación: "Vamos a seguir trabajando para que ningún ganadero se sienta solo cuando atraviesa una situación como esta".