Educación y Salud integran sus sistemas para que casos de Covid en aulas lleguen "en tiempo real" a centros sanitarios

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha anunciado durante su comparecencia en el Parlamento para informar sobre el inicio de curso 2020/2021 que desde este miércoles la Plataforma para la Gestión del Sistema Educativo Andaluz (Séneca) y el sistema informático Diraya del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están integrados para que los centros educativos puedan comunicar todas las incidencias y los casos Covid y que estos lleguen "en tiempo real" a los centros sanitarios.

Así lo ha destacado durante su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que ha defendido que "llevan meses trabajando" sobre las medidas higiénico-sanitarias para afrontar la vuelta al colegio, "una realidad hoy, conscientes de que el riesgo cero no existe y las incidencias se van a ir produciendo", toda vez que ha añadido que ha sido un trabajo de "colaboración" entre equipos directivos, administración, docentes y familias.

Así, ha lamentado que "lleva meses escuchando todo tipo de improperios" y que "parece que venía el apocalipsis", frente a lo que ha destacado la existencia de medidas que son el resultado de "mucho esfuerzo de los profesionales" de las consejería de Educación y Sanidad y "una responsabilidad compartida entre todos".

Además, ha destacado que Andalucía ha sido "una de las primeras comunidades" en presentar el Plan de Acción para hacer frente a las nuevas necesidades provocadas por el Covid-19 con una inversión de 600 millones para "aumentar la seguridad en los centros, incorporara a 8.000 profesionales, repartir tres millones de mascarillas y 300.000 litros de hidrogel o hacer 150.000 test a los profesionales de Educación, también a PTIS e ILSE".

Imbroda ha subrayado que desde mediados de abril "estaban trabajando con Salud para dar respuesta a todas las necesidades que se pudieran presentar antes y durante el curso escolar" y ha recordado que se han enviado a los centros educativos instrucciones, protocolos, decálogos, guías y circulares, "revisando cada quince días las medidas y protocolos".

"Detrás de todo esto hay mucho trabajo y estoy convencido de que los centros educativos son los lugares más seguros en los que nuestros niños y jóvenes pueden estar", ha asegurado el titular de Educación, quien ha precisado que en esta primer fase "muy compleja" lo "fundamental era abrir los colegios, superar los lógicos temores para que pudieran acudir nuestro niños y jóvenes a los centros, que es donde tienen que estar y donde se garantiza su derecho básico y universal a la educación".

El socialista Juan Pablo Durán ha afirmado que las instrucciones que la Junta ha mandado a centro educativos "son las instrucciones de lo posible que derivan en un imposible" porque "todo lo que se dice en las mismas es si es posible". Ha negado que sean "alarmistas" con el inicio de curso y ha dicho que "están intentando ser realistas y hacerles entender que era el momento para bajar la ratio, para cumplir con todas la normas sanitarias".

"Sin alarmismo le estoy diciendo que cumplamos las medidas higiénico-sanitarias, está en su mano, se puede hacer con 883,8 millones de euros, con eso da para 7.200 docentes más en Andalucía", ha manifestado Durán, que ha insistido en que "no hay alarmismo sino racionalidad y preocupación".

VOX REPROCHA LA "IMPROVISACIÓN" DE ESTADO Y JUNTA

Desde Vox, Benito Morillo ha afirmado que "no se puede hablar de apocalipsis educativa pero si de cierta improvisación, primero del Estado y luego de responsabilidad autonómica", para añadir que los alumnos han estado seis meses fueras de las aulas y "a pocos días del inicio de curso hay muchos interrogantes", lo que considera "cuanto menos reprochable".

Ha acusado a Imbroda de "haber estado pasándose la bola unos a otros" por lo que "no se ha podido dar una respuesta nacional coordinada al coronavirus, con 17 vueltas al colegio distintas y un Gobierno central que se ha liberado de cualquier responsabilidad". "Esto atenta contra el sentido común, los derechos de los españoles y la igualdad de oportunidades", ha sentenciado el diputado de Vox.

La diputada de Adelante Andalucía Luz Dorado ha lamentado que Andalucía, según un titular, "encabece la incidencia por casos de Covid en colegios desde el inicio del curso", toda vez que ha señalado que como venían diciendo desde su grupo "existía un peligro real ante la falta de medidas de seguridad efectivas por parte de Educación". "No se ha hecho bien ni a tiempo y si no aplicamos medidas efectivas los casos se dispararán" en los centros educativos, para añadir que "no es falta de previsión sino de voluntad política y claridad".

Ha señalado que la comunidad educativa "ha alertado" de que las condiciones "son insuficientes" por "más que quieran transmitir tranquilidad" y ha criticado que "se amenace a las familias" cuando estas optan por no llevar a sus hijos al colegios.

Desde Cs María del Mar Sánchez ha señalado que a determinados grupos políticos "le sale más rentable mover el dato del 1% de centros en los que ha podido haber incidencias, que en el del 99% que está funcionando con normalidad". Además, ha criticado que la educación "se use como arma arrojadiza política". "Vamos a trabajar por lo que tenemos que trabajar, por que la educación funcione lo mejor posible, y dando tranquilidad y animando a la comunidad educativa", ha afirmado.

El popular Miguel Ángel Ruiz ha hecho una llamamiento a la responsabilidad, porque "no puede ser que los profesores estén haciendo que los niños estén cumpliendo las normas por las mañanas y luego por la tarde no se haga". Ha criticado el "caos del que habla la oposición" y ha destacado que la Junta "ha puesto casi el doble del dinero del que el Gobierno manda" para educación y que las medidas de la Junta "han sido avaladas por el Gobierno central", por lo que "no entendemos la crítica socialista".