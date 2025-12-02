La educación, la vivienda y el empleo, objetivos para fomentar la inclusión del pueblo gitano

Archivo - Bandera del Pueblo Gitano en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del manifiesto aprobado en el Pleno del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano el 21 de noviembre de 2025, con motivo de la celebración del Día de los Gitanos y Gitanas Andaluces, que se celebra cada 22 de noviembre.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, este año, la celebración institucional del Pueblo Gitano andaluz tiene una especial relevancia, ya que en 2025 se celebra el 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica.

Así, a la conclusión del Pleno del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano se celebró en el Parlamento de Andalucía un acto institucional de conmemoración de la efeméride.

Entre los puntos del manifiesto del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano destaca la valoración de la iniciativa de la Junta de Andalucía para la creación de un programa financiado con fondos europeos para garantizar el éxito escolar del alumnado gitano previsto para 2026.

Además, el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano destaca la formación y la educación como herramientas esenciales para la inclusión social, por lo que proponen medidas educativas integrales para mejorar los bajos niveles educativos y acabar con la segregación escolar.

Asimismo, el documento hace hincapié en la importancia de garantizar el acceso a una vivienda digna como condición imprescindible para la promoción e inclusión social, siendo la población gitana uno de los colectivos más afectados por el chabolismo.

Por ello, las entidades gitanas señalan que la nueva Ley de Vivienda debe contemplar medidas para acabar con la infravivienda, garantizando a medio plazo un parque público de vivienda que dé respuesta a la sociedad andaluza. El manifiesto también pone el foco en la alta tasa de desempleo de la población gitana, que triplica la media general, con solo un 7% de población gitana con empleo asalariado fijo.

Otra de las prioridades es la lucha contra el antigitanismo, para la que el Consejo ha impulsado la aprobación del Protocolo de Actuación en Casos Graves de Antigitanismo, concebido para coordinar la respuesta institucional ante actos de hostigamiento colectivo. Por todas estas razones, se promueve impulsar la finalización y aprobación del II Plan Andaluz para la Inclusión del Pueblo Gitano, estableciendo medidas específicas en todas las áreas claves para promover la igualdad efectiva y plena de los andaluces gitanos.

De esta manera, el texto señala que el 22 de noviembre se conmemora el Día del Pueblo Gitano Andaluz. Esta efeméride "adquiere una especial relevancia en este 2025, ya que celebramos el 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica", tal y como señala dicho manifiesto, lo que supone "un acontecimiento fundamental para la historia gitana y para la historia de España".

De esta manera, señala que en la memoria histórica gitana "retumba el dolor por la marginación y la persecución; el Pueblo Gitano ha sido víctima de crueles pragmáticas que pretendían asimilarlo, despojarlo de su identidad y con episodios tan oprobiosos para la historia de España como el intento de genocidio conocido como Prisión General de Gitanos de 1749". Pese a todo, "los gitanos han resistido, han luchado para mantener su identidad cultural, sus valores familiares, su resiliencia y su cosmovisión".

El texto continúa señalando que "todavía hoy el Pueblo Gitano de Andalucía sigue experimentando formas de discriminación estructural que limitan su acceso a la igualdad real y efectiva". "La educación y la formación son herramientas esenciales para construir la sociedad que aspiramos a ser. Aunque en los últimos años el éxito escolar del alumnado gitano ha aumentado, aún persisten desigualdades significativas. Un gran número de estudiantes gitanos presenta desfase educativo, situación agravada por la concentración de alumnado gitano en Zonas con Necesidades de Transformación Social", ha declarado.

Además, otra de las peticiones es la vivienda, ya que "una vivienda digna es condición imprescindible para la promoción e inclusión social. Sin embargo, la población gitana sigue siendo uno de los colectivos más afectados por el chabolismo, un fenómeno plenamente abordable dada su reducida incidencia en la población andaluza y la existencia de presupuestos específicos destinados a ello".

"La nueva Ley de Vivienda que se está gestando en Andalucía debe contemplar medidas contundentes para abordar la infravivienda y garantizar, a medio plazo, un parque público de vivienda que dé respuesta a la sociedad andaluza, especialmente a los grupos más desfavorecidos", señala el texto.

Además, ha subrayado también la importancia del empleo, señalando que la incorporación al mercado laboral "es fundamental en la lucha contra la exclusión social, por tanto, urge adoptar medidas activas para mejorar la empleabilidad, con especial atención a la juventud gitana". Además, es fundamental establecer un plan específico para la venta ambulante, actividad a la que se dedica el 47% de la comunidad y que enfrenta "enormes dificultades; necesitamos un plan para la profesionalización y dignificación de este sector, muy valorado por los consumidores pero que afronta grandes barreras para mantener su actividad".