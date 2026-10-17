Efectivos del Infoca consiguen estabilizar el incendio forestal declarado en Luque (Córdoba)

Incendio forestal en Luque (Córdoba) declarado el sábado, 17 de octubre. - PLAN INFOCA

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha estabilizado a las 14,40 horas de este sábado el incendio forestal declarado en la localidad cordobesa de Luque y que ha obligado la movilización de hasta tres medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, los efectivos de extinción continúan trabajado en la zona para controlar las llamas de este incendio que se encuentra activo desde aproximadamente las 12,46 horas de este sábado.

Ante este contexto, el Infoca ha desplazado a un total de tres medios aéreos, entre ellos, un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero y otro pesado. Asimismo, por vía terrestre se encuentran trabajando cinco grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y tres autobombas para sofocar las llamas.