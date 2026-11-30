El párroco de la localidad ejerciendo su derecho al voto durante la jornada electoral en Adamuz, localidad cordobesa donde perdieron la vida 46 personas tras un accidente ferroviario en el pasado mes de enero. A 29 de noviembre de 2026 en Córdoba (Andalu - Joaquín Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado este domingo 29 de noviembre las elecciones autonómicas en la localidad cordobesa de Adamuz cuando se cumplen más de diez meses del accidente ferroviario que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y más de 120 heridos tras la colisión entre un tren Iryo y otro Alvia a la altura de este municipio.

Al 79,2 por ciento escrutado pasadas las 00,00 horas, los 'populares' han vuelto a ganar los comicios este 29N en Adamuz con 883 votos y el 41,78% de respaldo, tras haber sido la fuerza más votada en julio de 2023 con 1.011 sufragios y un 40,91% de apoyo.

Hace tres años y medio el PSOE quedó en segundo lugar con 912 votos y el 36,91% de respaldo en las urnas, mientras que este 29N repite en el mismo puesto con 637 sufragios y un 30,14% de apoyo.

Vox se mantiene en el tercer lugar con 312 votos y el 14,76% de apoyo frente a los 245 sufragios y el 9,92% logrado en las anteriores elecciones generales.

Adelante Andalucía se estrena en elecciones generales en Adamuz con 99 votos y el 4,69% de apoyo tras lograr 78 votos y el 4,14% de apoyo en las elecciones autonómicas del pasado 18 de mayo.

Frente Amplio es cuarta fuerza con 100 votos y el 4,73% de los votos, mientras que Podemos desciende a la penúltima plaza con tan solo dos personas, tras ser tercera fuerza en Adamuz en julio de 2023 bajo las siglas de Sumar con el 11,82% de los sufragios.

El accidente de Adamuz, junto a la tragedia ferroviaria de hace un mes en Urda (Toledo), ha estado presente durante toda la campaña electoral y cobró especial protagonismo durante el debate 'cara a cara' entre el socialista Pedro Sánchez y el popular Alberto Núñez Feijóo.

En las autonómicas del pasado 17 de mayo, el PP también fue el partido más votado con el 53,80% de respaldo, seguido del PSOE con el 31,48%, Por Andalucía con el 7,72%, Vox con el 6,64% y Adelante Andalucía con el 4,14% de los votos.