Archivo - Un agente de la Guardia Civil interviene durante una ofrenda floral en homenaje a los guardias civiles fallecidos, en el puerto de Barbate, a 9 de febrero de 2025, en Barbate, Cádiz, Andalucía (España) - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado este domingo 29 de noviembre las elecciones generales en la localidad gaditana de Barbate, 33 meses después de la muerte de dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024, unos hechos que conmocionaron a la opinión pública y pusieron en primer plano de la actualidad la desigualdad de medios en la lucha contra el narcotráfico.

Los 'populares' han ganado los comicios este 29N en Barbate con 3.991 votos y el 30,41% de respaldo, tras haber sido superado por el PSOE por apenas 10 votos en julio de 2023, cuando obtuvo 3.573 sufragios y un 34,24% de apoyo.

Hace cuatro años los socialistas quedaron en primer lugar con 3.583 votos y el 34,34% de respaldo en las urnas, mientras que este 29N caen al segundo puesto con 3.774 sufragios y un 28,76% de apoyo.

Vox se mantiene en el tercer lugar con 2.570 votos y el 19,58% de apoyo frente a los 1.517 votos y el 14,37% de respaldo logrado en las anteriores elecciones generales.

Adelante Andalucía se sitúa en cuarto lugar con 1.861 votos y el 14,18% de apoyo tras lograr 156 sufragios y un apoyo del 1,48% en julio de 2023.

Frente Amplio y Podemos se quedan con el 1,92% y el 0,17% de los votos, respectivamente, tras ser cuarta fuerza en Barbate en las anteriores generales bajo las siglas de Sumar con el 13,75% de apoyo y 1.451 sufragios.

En las elecciones autonómicas del pasado 18 de mayo, el PP fue el partido más votado en Barbate con un 36,5% de apoyo, seguida del PSOE con el 19,78%, Vox con el 14,41%, Adelante Andalucía con el 11,48% y Por Andalucía con el 6,12%.