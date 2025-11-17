Elegidos los 18 finalistas de la Copa España Creativa Córdoba 2025

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación España Creativa ha elegido los 18 proyectos finalistas que competirán por la Copa España Creativa Córdoba 2025, que se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en el Palacio de Congresos, en un evento coorganizado con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, que ejerce de ciudad anfitriona y ocupa, además, la Presidencia de la Red.

Según ha informado el Consistorio, la Copa España Creativa se celebra en el marco del X Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España y reconoce proyectos que impulsan la transformación divididos en tres categorías enmarcados en las modalidades A, B, C y D.

En la Modalidad A están las ciudades/municipios mayores de 50.000 habitantes; en la Modalidad B, las ciudades/municipios menores de 50.000 habitantes; en la Modalidad C, los territorios --regiones, provincias, comarcas...--, y en la Modalidad D, empresas/universidades/entidades no lucrativas/emprendedores.

Así, en la categoría de Creatividad e Innovación Económica-Tecnológica hay cuatro finalistas, como son el Ayuntamiento de Valladolid, con la Modalidad A: Agencia de Innovación IdeVa Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León; la Diputación de Álava, con la Modalidad C: Fundación Mobility Lab Vitoria-Gasteiz Innovation Lab y Espacio de Datos; Consultoría Innovarte, con la Modalidad D: Craft & Design Lab Córdoba Inspira, y el IES Infanta Elena (Jumilla, Murcia), con la Modalidad D: MinecraftArte, Promoción del patrimonio contra el abandono escolar.

En la categoría de Creatividad e Innovación Cultural-Artística hay ocho finalistas, como son el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), con la Modalidad B: Congreso Nacional de Periodismo Cultural 'Homenaje a Manuel Chaves Nogales' 2025; el Ayuntamiento de Quinto (Zaragoza), con la Modalidad B: Reconstruyendo la historia de Quinto; el Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia), con la Modalidad B: Museo de los Cuentos y la Ciencia; Red de Ciudades Cervantinas (Madrid), con la Modalidad D: La creatividad de gestionar un legado universal.

Asimismo, Emprendedor Ginés Haro (Sevilla), con la Modalidad D: El Club de los Raros; Emprendedor Daniel Ruz (Montilla-Córdoba); con la Modalidad D: Arte Viva, Mujeres en Acción; Club para la Unesco Córdoba, con la Modalidad D: El patrimonio para la transformación social: desde y hacia la comunidad, y Asociación Mojo de Caña (Delegación Córdoba), con la Modalidad D: Julio Romero de Torres-Tableaux Vivants.

Y en la categoría Creatividad e Innovación Social-Territorial (medioambiental) hay seis finalistas, como son el Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), con la Modalidad A: Programa Fans del Green Leaf Viladecans 2025; el Ayuntamiento de Villarcayo de la Merindad (Burgos), con la Modalidad B: Centro Intergeneracional Encarnación Bustillo (Ciebs); el Ayuntamiento de Montilla (Córdoba), con la Modalidad B: El barrio que quieres.

Igualmente, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid), con la Modalidad B: Creación del Cinturón Verde-Azul en la Ciudad de los Almirantes; la Fundación Patricia García Gómez (Zamora), con la Modalidad D: Del barro a la innovación, raíces que inspiran futuro, y la Asociación Bientratar Me Cuido, Te Cuido, Cuidamos (Telde, Gran Canaria), con la Modalidad D: Empapados.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

La presentación de los proyectos será la tarde del viernes 21 de noviembre, a partir de las 17,00 horas, y continuará la mañana del sábado 22, desde las 10,00 horas, en la Sala Julio Romero de Torres del Palacio de Congresos.

La gala de entrega de premios será en el Auditorio Embajadores de dicho espacio, el mismo sábado a las 19,30 horas, dentro del III Festival Flamenco. La entrada es libre y gratuita registrándose en el enlace 'https://www.eventbrite.es/e/iii-festival-planneo-flamenco-co...'.

Para la presidenta de la Red y Territorios Creativos y delegada de Juventud, Cintia Bustos, "con esta cita volvemos a situar a Córdoba como referente nacional de creatividad, innovación y talento joven, y además la celebramos dentro de nuestro III Festival Planneo Flamenco, lo que le dará un toque muy nuestro a la gala de entrega de premios".

"Como siempre, se trata de ofrecer a nuestros jóvenes un escaparate donde mostrar su talento, en este caso, de la mano de la Asociación España Creativa y ante profesionales de la talla del astrofísico y director del Observatorio Nacional y presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses 2026-2028, el Dr. Rafael Bachiller, que ejercerá de presidente del jurado de la Copa España Creativa", ha valorado.

"ESPAÑA INCLUSIVA Y CREATIVA"

Desde España Creativa han declarado que "apoyar ese talento, enraizado en los territorios y abierto al mundo, es clave para construir una España más diversa, inclusiva y creativa, donde las ideas se convierten en motores de desarrollo y esperanza colectiva".

Además, han apuntado que "los proyectos finalistas demuestran que la creatividad es una herramienta real de transformación, cohesión y sostenibilidad en nuestros territorios, pero también ponen de manifiesto el talento joven y emergente que está liderando nuevas formas de pensar, crear y emprender desde la innovación social, cultural y tecnológica".