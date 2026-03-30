Emacsa asume la gestión integral de las redes de abastecimiento y saneamiento en Encinares de Alcolea

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) - EMACSA

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha ratificado este lunes el convenio de colaboración con la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación (EUCC) Encinares de Alcolea para reforzar la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento en este ámbito.

En una nota, el presidente, Daniel García-Ibarrola, ha explicado que, a través de este acuerdo, EMACSA asumirá la explotación, conservación y mantenimiento de las redes, ordenando además los aspectos operativos y económicos asociados a esta prestación.

El convenio garantiza así la continuidad y mejora del servicio, aportando mayor seguridad, eficiencia y estabilidad en la gestión de estas infraestructuras. Este convenio recoge que esta actuación permite a EMACSA seguir avanzando en un modelo de gestión eficiente y cercano.

En el ámbito de las infraestructuras, el consejo de administración ha aprobado el inicio del expediente de contratación para la demolición y construcción de un nuevo espesador por gravedad en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) La Golondrina. La actuación responde al deterioro de uno de los espesadores existentes, un elemento crítico dentro del proceso de depuración, encargado de concentrar los lodos generados y optimizar su tratamiento posterior.

El análisis técnico ha determinado que la sustitución completa resulta más eficiente que su rehabilitación, evitando un sobrecoste cercano al 18% y garantizando mejores condiciones de funcionamiento a largo plazo. El proyecto contempla la demolición del elemento actual y la construcción de una nueva unidad, en el marco de un procedimiento abierto que permitirá avanzar en la modernización de la instalación.

Asimismo, el consejo de administración ha sido informado de la finalización de la redacción del proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Las Jaras, una actuación incluida en el marco de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. El proyecto será remitido a la Junta de Andalucía para continuar su tramitación, correspondiendo a esta administración su aprobación, financiación y ejecución, al tratarse de una infraestructura declarada de interés autonómico.