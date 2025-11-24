Emacsa continúa su apuesta por la sostenibilidad aumentando un 60% el presupuesto del plan de mantenimiento

CÓRDOBA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) impulsará un plan que va dirigido al mantenimiento de redes e infraestructuras tanto de abastecimiento como saneamiento, de modo que la inversión en este sentido experimentará una subida de 20 a 32 millones de euros, lo que supone un incremento del 60% orientado a "mejorar la eficiencia del servicio, así como la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad y las nuevas normativas medioambientales".

Según ha explicado la empresa en una nota, así lo ha resaltado el presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, quien ha agregado que "este notable aumento presupuestario responde a una estrategia planificada desde 2024".

"Emacsa ha venido trabajando intensamente en la mejora del servicio y de su capacidad de respuesta, con una apuesta clara por un modelo de gestión sostenible, basado en la prevención y en la optimización de la infraestructura municipal", ha matizado el también teniente de alcalde de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

García-Ibarrola ha subrayado, asimismo, que con esta decisión la empresa municipal "da un paso al frente en su compromiso con la ciudadanía", añadiendo que "Córdoba necesita unas redes cada vez más preparadas para los desafíos actuales y futuros provocados por los efectos del cambio climático, así como la protección al medioambiente. Este refuerzo nos permitirá avanzar en un servicio más eficiente, más seguro y plenamente alineado con los criterios de sostenibilidad".

Ha explicado también que el incremento en la inversión responde a la evolución de los costes operativos y a la exigencia de nuevas normativas. Al respecto, ha indicado que "los costes de mantenimiento están aumentando en todo el sector, y Emacsa, no ajeno a ello, se adapta para seguir garantizando el mejor servicio al mejor coste, en definitiva, buscar la máxima eficiencia posible. Nuestro objetivo es que Córdoba cuente con un sistema de abastecimiento y saneamiento robusto, moderno y capaz de crecer de forma sostenible".

El nuevo plan contempla actuaciones de mantenimiento de redes, mejoras en instalaciones del ciclo integral del agua e incorporación de tecnología avanzada para reducir incidencias, optimizar el uso de recursos y seguir protegiendo el medio ambiente. Con este importante impulso, Emacsa reafirma la "prioridad absoluta" que otorga al mantenimiento como pilar de la calidad del servicio y como herramienta clave para fortalecer la resiliencia de la ciudad ante los retos climáticos y de gestión del agua para centrarse fundamentalmente en la red de saneamiento, así como en aguas residuales.