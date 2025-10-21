Emacsa destaca la importancia de la cooperación institucional y permanente ante emergencias

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, en el III Foro 'Ciudad y Servicios. Los servicios públicos ante situaciones de emergencia: prevención, actuación y recuperación', celebrado en el Acuario de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha participado este martes en el III Foro 'Ciudad y Servicios. Los servicios públicos ante situaciones de emergencia: prevención, actuación y recuperación', celebrado en el Acuario de Sevilla, un encuentro nacional que reúne a responsables públicos, empresas y entidades del sector para analizar los retos de la gestión urbana en contextos de emergencia.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha intervenido en la mesa de debate 'Aspectos relacionados con la coordinación institucional', moderada por el director de la Escuela Internacional de Servicios Públicos (EiSP), Jesús Maza, junto a Pura Almenar, responsable de ETAPs en Global Omnium.

Durante su intervención, García-Ibarrola ha subrayado que "la coordinación institucional no puede activarse sólo en momentos de crisis; debe ser una cultura de trabajo permanente, basada en la confianza, la planificación conjunta y el liderazgo político claro".

García-Ibarrola ha destacado que "Córdoba cuenta con una estructura sólida de cooperación entre áreas municipales y empresas públicas, que permite anticiparse a incidencias y ofrecer una respuesta ágil y eficaz ante situaciones de emergencia".

Asimismo, ha defendido que "la gobernanza debe ser una práctica diaria que se traduce en anticipar, compartir información y actuar con lealtad institucional", recordando que en Córdoba se impulsa esta visión a través de iniciativas como la Jornada Técnica 'Municipios Resilientes-Respuesta Local frente a Emergencias', organizada por la Cátedra Emacsa.

El edil ha insistido también en que "la comunicación eficaz entre instituciones es tan importante como los propios recursos técnicos", y ha explicado que "Emacsa dispone de una red de sensores y sistemas 'Scada' conectados las 24 horas, lo que permite compartir información en tiempo real con otras áreas municipales y anticipar incidencias".

Igualmente, el presidente de Emacsa ha recordado la participación solidaria de Córdoba en la DANA de Valencia, donde la empresa envió apoyo técnico y un camión de saneamiento a las zonas afectadas, como ejemplo de "cooperación entre administraciones que trasciende fronteras políticas y demuestra la fortaleza de lo público cuando se trabaja con rigor, lealtad y compromiso".

La participación de Emacsa en este foro refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la coordinación institucional, pilares esenciales para garantizar servicios públicos eficientes, resilientes y orientados al bienestar ciudadano.