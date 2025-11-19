Emacsa entregará sus premios a la Eficiencia Hídrica y de Saneamiento el 27 de noviembre en Córdoba

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), con la colaboración de la Cátedra Emacsa, celebrará el próximo 27 de noviembre la gala de entrega de la segunda edición de los Premios Emacsa a la Eficiencia Hídrica y de Saneamiento, en un acto que se celebrará en el salón de actos de su sede.

Tal y como ha informado la empresa municipal en una nota, la celebración será en el marco de la campaña del Día Mundial del Saneamiento y, por tanto, para incidir y concienciar en la necesidad del uso responsable del saneamiento, tanto en el ámbito doméstico como en el laboral y en la propia calle.

A través de estos galardones, Emacsa reconocerá a empresas, entidades sociales, instituciones y centros educativos que destacan por su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la gestión eficiente del agua y del saneamiento en la ciudad de Córdoba. Con ello se pretende poner en valor iniciativas que contribuyen a la protección del ciclo integral del agua, al bienestar social y al cuidado del entorno, fomentando un uso responsable del recurso más esencial para la vida.

Estas distinciones contemplan cuatro categorías: Iniciativa Empresarial, Iniciativa Social, Iniciativa Educativa e Iniciativa Institucional o Privada a la Innovación e Investigación, representando así la diversidad de sectores que trabajan a diario para avanzar hacia una Córdoba hídrica más eficiente.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha subrayado el significado de la fecha elegida para hacer público este anuncio. "En el Día Mundial del Saneamiento, queremos poner en valor el trabajo de quienes contribuyen --desde distintos ámbitos-- a mejorar la gestión del agua y garantizar un retorno seguro al medio natural. Este reconocimiento sirve para agradecer el esfuerzo y, al mismo tiempo, para animar al conjunto de la sociedad a avanzar hacia un modelo hídrico más eficiente y sostenible en Córdoba".

Con esta segunda edición, Emacsa consolida una iniciativa que refuerza su compromiso con la concienciación ciudadana, la protección de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático, impulsando soluciones que contribuyan a seguir mejorando el futuro hídrico de la ciudad.