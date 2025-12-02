Emacsa inicia las obras de mejora y naturalización de las fuentes del Jardín de los Poetas de Córdoba

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, visita una de las fuentes del Jardín de los Poetas. - EMACSA

CÓRDOBA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha iniciado las obras de mejora y naturalización de las fuentes del Jardín de los Poetas, un espacio emblemático situado junto a la Muralla del Marrubial que cuenta con cuatro fuentes enlazadas mediante canaletas.

Según ha indicado Emacsa en una nota, el presidente de la empresa municipal, Daniel García-Ibarrola, ha explicado que este conjunto, con diseño de los años 90, presenta "pérdidas continuas por evaporación, reboses y filtraciones, y esta actuación permitirá optimizar el uso del agua y avanzar hacia un modelo sostenible en la gestión del recurso".

Así, la intervención transformará la fuente circular superior en un estanque naturalizado, con especies vegetales acuáticas que reducen la evaporación, aportan biodiversidad y embellecen el entorno. La fuente rectangular central pasará a estar configurada en tres vasos independientes, cada uno con su propia bomba y chorro, lo que facilitará el mantenimiento y disminuirá consumos.

García-Ibarrola ha explicado que el nuevo sistema de las fuentes del Jardín de los Poetas "se completará con la creación de un aljibe de acumulación en la fuente semicircular, encargado de reaprovechar el agua que desciende por las canaletas para el riego de las zonas verdes y el relleno del estanque superior, estableciendo así un circuito cerrado con pérdidas mínimas".

La integración paisajística mejorará de manera notable y el parque se convertirá en un pequeño ecosistema urbano, con más naturaleza y mayor concienciación ambiental entre los vecinos. "Queremos que el agua que vemos y disfrutamos en nuestros parques sea también ejemplo de responsabilidad. Este proyecto demuestra que sostenibilidad y belleza pueden y deben ir de la mano", ha señalado el presidente de Emacsa.

Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia que contempla la naturalización de otros puntos de la ciudad: los Jardines de Sagunto, donde la fuente se transformará en un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) para aprovechar el agua de lluvia y aumentar la masa vegetal; y la Plaza del Escritor Peña Aguayo, donde se sustituirá la fuente actual por un conjunto de tres pirámides con agua deslizándose por sus caras e integración vegetal.