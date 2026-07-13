Emacsa inicia las obras de nueva arteria de abastecimiento y una red de no potable en Ingeniero Ruiz de Azúa

Material para la obra. - EMACSA

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) inicia este lunes las obras de construcción de una nueva arteria de abastecimiento y de una red de agua no potable en la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, en el tramo comprendido entre la calle Sor Ángela de la Cruz y la glorieta de Cruz de Juárez.

Según ha detallado la empresa municipal en una nota, la actuación supone una inversión superior a los 600.000 euros y permitirá reforzar la capacidad de la red de abastecimiento, mejorar la garantía del suministro y seguir ampliando las infraestructuras destinadas al uso de agua no potable, en línea con la estrategia de Emacsa de avanzar hacia una gestión cada vez más eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

El presidente de Emacsa, Daniel García-Ibarrola, ha destacado que se continúa "ejecutando inversiones estratégicas que, aunque en muchas ocasiones no sean visibles para la ciudadanía, resultan fundamentales para garantizar un abastecimiento de agua seguro, eficiente y preparado para responder a las necesidades presentes y futuras de Córdoba. Modernizar las infraestructuras es invertir en la calidad del servicio y en la resiliencia de la ciudad".

Asimismo, García-Ibarrola ha señalado que "esta actuación refleja dos de las principales líneas de trabajo de Emacsa: reforzar la red de agua potable y seguir extendiendo la red de agua no potable, una infraestructura que permite hacer un uso más racional y sostenible del agua, reservando el agua potable para aquellos usos en los que realmente es necesaria".

La intervención contempla la construcción de una nueva arteria de abastecimiento de aproximadamente 500 metros de longitud, ejecutada mediante tubería de fundición dúctil de 600 milímetros de diámetro. Esta nueva conducción incrementará la capacidad hidráulica del sistema de distribución, aportará una mayor flexibilidad operativa para las maniobras de explotación y mantenimiento y reforzará la respuesta de la red ante posibles incidencias.

En paralelo, Emacsa ejecutará una nueva red de agua no potable, también de aproximadamente 500 metros de longitud, mediante tubería de fundición dúctil de 250 milímetros de diámetro. Esta infraestructura permitirá seguir ampliando la red destinada a usos que no requieren agua apta para el consumo humano, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de los recursos disponibles.

El proyecto incluye igualmente el refuerzo del sistema de telecomunicaciones asociado a las infraestructuras hidráulicas de Emacsa en este tramo de la ciudad, mejorando las comunicaciones necesarias para la explotación, el control y la gestión digital de la red. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución previsto de dos meses, si bien esta planificación podrá ajustarse en función del desarrollo de la obra y de los condicionantes técnicos que puedan surgir durante su ejecución.

Con esta nueva actuación, Emacsa continúa avanzando en su programa de modernización y renovación de sus infraestructuras, con el objetivo de ofrecer un servicio cada vez más seguro, eficiente, resiliente y sostenible para toda la ciudadanía.